В Перми педагог призывает отменить Хэллоуин через прокуратуру

Хэллоуин может довести до суицида, уверена педагог Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Преподаватель пермской гимназии №5 Елена Маринина предложила коллегам и родителям через прокуратуру заставить администрации школ отменить планируемые мероприятия в честь Хэллоуина. Для этого она распространяет в соцсетях форму заявления, в котором ссылается на заключение «известных докторов наук».

«Благодаря сегодняшнему комплексному заключению ряда известных докторов наук, мы с вами имеем возможность требовать запрета проведения мероприятия „хеллоуин“ в общественных местах, где возможно нахождение, появление детей. Каждый в своем городе, районе», — пишет Маринина в соцсетях. К сообщению она прикрепляет форму заявления в прокуратуру, местную мэрию и региональному уполномоченному по правам детей.

Заключение экспертов, на которое ссылается Маринина, опубликовано 26 октября на сайте «Нравственность и закон». Авторами 26-страничного текста стали Игорь Понкин, доктор юридических наук, член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, председатель комиссии Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области; доктора психологических наук Виктор Слободчиков и Вера Абраменкова; доктор педагогических наук Татьяна Петракова; доктор юридических наук Михаил Кузнецов и врач Николай Ячменев.

Они утверждают, что «„хэллоуин“ является квази-религиозным мероприятием, связанным по своему содержанию с семантикой и ритуалистикой культа смерти и в целом религиозного сатанизма». По их мнению, участие детей в нем может повлечь «причинение вреда их физическому, психическому, духовному и нравственному здоровью и развитию, включая предпосылки формирования установок и мотивов на совершение в будущем в отношении себя и других лиц насильственных действий, предпосылки формирования склонностей к саморазрушающему поведению, в том числе — к суициду».

Ранее URA.RU писало, что Маринина призывала коллег не отмечать в школах Хэллоуин. По ее словам, романтизация смерти или легкое к ней отношение, что присутствует в мотивах Хэллоуина, опасны не меньше, чем открытый призыв к убийствам и суициду.