Умершему спикеру Тюмдумы Корепанову поставят памятники в ЯНАО

28 октября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Памятник Корепанову установят у парламента ЯНАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) установят памятник спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову, который скончался 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В окружной столице будет установлен памятник Сергею Корепанову. Депутаты Городской Думы поддержали проект об установке памятника Сергею Евгеньевичу Корепанову рядом с Законодательным Собранием ЯНАО по ул. Республики, 72», — сказано в сообщении. Отмечается, что такую инициативу предложили сами жители Салехарда. проголосовать можно было на портале «Живем на Севере». Ранее сообщалось, что Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Политик умер в возрасте 74 лет. Он возглавлял облдуму с 1998 года.



В Салехарде (ЯНАО) установят памятник спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову, который скончался 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В окружной столице будет установлен памятник Сергею Корепанову. Депутаты Городской Думы поддержали проект об установке памятника Сергею Евгеньевичу Корепанову рядом с Законодательным Собранием ЯНАО по ул. Республики, 72», — сказано в сообщении. Отмечается, что такую инициативу предложили сами жители Салехарда. проголосовать можно было на портале «Живем на Севере». Ранее сообщалось, что Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Политик умер в возрасте 74 лет. Он возглавлял облдуму с 1998 года.