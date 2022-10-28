Умершему спикеру Тюмдумы Корепанову поставят памятники в ЯНАО

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Пресс-конференция председателя тюменской областной думы Сергея Корепанова. Тюмень, корепанов сергей
Памятник Корепанову установят у парламента ЯНАО Фото:

В Салехарде (ЯНАО) установят памятник спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову, который скончался 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В окружной столице будет установлен памятник Сергею Корепанову. Депутаты Городской Думы поддержали проект об установке памятника Сергею Евгеньевичу Корепанову рядом с Законодательным Собранием ЯНАО по ул. Республики, 72», — сказано в сообщении.

Отмечается, что такую инициативу предложили сами жители Салехарда. проголосовать можно было на портале «Живем на Севере».

Ранее сообщалось, что Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Политик умер в возрасте 74 лет. Он возглавлял облдуму с 1998 года.

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В Салехарде (ЯНАО) установят памятник спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову, который скончался 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В окружной столице будет установлен памятник Сергею Корепанову. Депутаты Городской Думы поддержали проект об установке памятника Сергею Евгеньевичу Корепанову рядом с Законодательным Собранием ЯНАО по ул. Республики, 72», — сказано в сообщении. Отмечается, что такую инициативу предложили сами жители Салехарда. проголосовать можно было на портале «Живем на Севере». Ранее сообщалось, что Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Политик умер в возрасте 74 лет. Он возглавлял облдуму с 1998 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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