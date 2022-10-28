Умершему спикеру Тюмдумы Корепанову поставят памятники в ЯНАО

В Салехарде (ЯНАО) установят памятник спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову, который скончался 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«В окружной столице будет установлен памятник Сергею Корепанову. Депутаты Городской Думы поддержали проект об установке памятника Сергею Евгеньевичу Корепанову рядом с Законодательным Собранием ЯНАО по ул. Республики, 72», — сказано в сообщении.
Отмечается, что такую инициативу предложили сами жители Салехарда. проголосовать можно было на портале «Живем на Севере».
Ранее сообщалось, что Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Политик умер в возрасте 74 лет. Он возглавлял облдуму с 1998 года.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews