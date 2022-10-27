Власти ЯНАО поднимают цену на аренду госнедвижимости

Ставку арендной платы на госнедвижимость вырастет в 2023 году Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Правительство ЯНАО с 2023 года увеличивает ставку арендной платы на недвижимость, находящуюся в собственности округа. Об этом стало известно из официального проекта постановления Правительства ЯНАО.

«Установить базовую ставку арендной платы при сдаче в аренду зданий, сооружений, нежилых помещений, принадлежащих на праве собственности Ямало-Ненецкому автономному округу, за один квадратный метр в месяц: на 2023 год в размере 297,94 рубля; на 2024 год в размере 311,94 рубля; на 2025 год в размере 324,42 рубля», — сообщается в документе. Документ еще не подписан губернатором.

Отмечается, что это делается в целях повышения эффективности управления государственной собственности. А также в связи с изменением прогнозных значений потребительских цен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО выросли цены на аренду квартир. Это было связано с тем, что на заработки едет большой поток людей.