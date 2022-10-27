Экс-глава полиции из ХМАО проиграл суд бывшему подчиненному

Суд отказал Капустину в удовлетворении иска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор спортшколы «Старт» в Урае (ХМАО) и экс-глава местной полиции Радион Капустин проиграл суд бывшему полицейскому Александру Самойлову. Директор спортшколы обвинял Самойлова в клевете из-за обращения последнего в городскую администрацию.

«Суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований Капустина. Руководствуясь статьями гражданского процессуального кодекса РФ, суд решил в удовлетворении иска Родиона Капустина к Александру Самойлову о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда отказать», — сказано в решении суда, опубликованном на сайте органа.

Конфликт произошел из-за обращения Самойлова в мэрию, в котором он обвинил Капустина в использовании связей в полиции и монополизации бизнеса по обучению частных охранников. После этого Капустин подал в суд с требованием опровергнуть информацию и компенсировать ему моральный вред в размере 50 тысяч рублей. В разговоре с журналистом агентства Самойлов отказался комментировать ситуацию и о дальнейших планах не рассказал. Получить комментарий Родионова не удалось, он не ответил на звонки.

Ранее URA.RU писало, что спортшкола «Старт» получила разрешение на выдачу лицензий и обучение частных охранников и сделала обучение бесплатным. Лишив тем самым, по словам Самойлова, который является руководителем учреждения допобразования «Лидер», возможности вести бизнес.