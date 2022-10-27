На охрану курганских департаментов власти потратят миллионы рублей

В Кургане обеспечат круглосуточную охрану региональных департаментов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на круглосуточную охрану здания, в котором расположены департамент агропромышленного комплекса, департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, власти готовы потратить 2,6 млн рублей. Заказчиком является управление по обеспечению деятельности регионального правительства. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок.

«Описание объекта закупки — оказание охранных услуг территории и объектов в 2023 году. Начальная (максимальная) цена контракта — 2 646 194 рублей. Срок оказания услуг: с 1 января по 31 декабря 2023 года », — говорится в опубликованных аукционных документах. В техзадании прописано, что необходимо обеспечить круглосуточную охрану в здании №65/1 по улице Володарского.

Охранники должны пройти специальное обучение, иметь соответствующее свидетельство и лицензию, личную карточку охранника, выданную органами внутренних дел. В здании они будут обеспечивать пропускной режим. Не позволять заходить туда посторонним лицам. Заявки на электронный аукцион принимают до 7 ноября.

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области ищут подрядчика, который будет вывозить снег от здания регионального правительства. Также снег нужно будет вывезти от зданий №76А по улице Станционной и №155 по улице Пушкина. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 280 тысяч рублей.