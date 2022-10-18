18 октября 2022

В Кургане ищут желающих вывозить снег от правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, вывоз снега
В Кургане объявлен электронный аукцион на вывоз снега (архивное фото) Фото:

Власти Курганской области ищут подрядчика, который будет вывозить снег от здания регионального правительства. Электронный аукцион опубликован на сайте на торговой площадке «Сбербанк — АСТ».

«Выполнение работ по погрузке и вывозу снега с территорий, прилегающих к административным зданиям. Место выполнения работ: Курган, ул. Гоголя, 56 (правительство области)», — говорится в техническом задании. Также снег нужно будет вывезти от здания №76А по улице Станционной, 76а. По данным сервиса «Дубль ГИС», здесь расположен буфет, который входит в структуру областного правительства. Подобные работы проводить у здания службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления по улице Пушкина, 155.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 280 тысяч рублей. Действовать контракт будет со дня подписания документа и по 15 апреля 2023 года. Итоги электронного аукциона подведут 27 октября.

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Власти Курганской области ищут подрядчика, который будет вывозить снег от здания регионального правительства. Электронный аукцион опубликован на сайте на торговой площадке «Сбербанк — АСТ». «Выполнение работ по погрузке и вывозу снега с территорий, прилегающих к административным зданиям. Место выполнения работ: Курган, ул. Гоголя, 56 (правительство области)», — говорится в техническом задании. Также снег нужно будет вывезти от здания №76А по улице Станционной, 76а. По данным сервиса «Дубль ГИС», здесь расположен буфет, который входит в структуру областного правительства. Подобные работы проводить у здания службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления по улице Пушкина, 155. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 280 тысяч рублей. Действовать контракт будет со дня подписания документа и по 15 апреля 2023 года. Итоги электронного аукциона подведут 27 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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