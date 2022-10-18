В Кургане ищут желающих вывозить снег от правительства

19 октября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

В Кургане объявлен электронный аукцион на вывоз снега (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области ищут подрядчика, который будет вывозить снег от здания регионального правительства. Электронный аукцион опубликован на сайте на торговой площадке «Сбербанк — АСТ». «Выполнение работ по погрузке и вывозу снега с территорий, прилегающих к административным зданиям. Место выполнения работ: Курган, ул. Гоголя, 56 (правительство области)», — говорится в техническом задании. Также снег нужно будет вывезти от здания №76А по улице Станционной, 76а. По данным сервиса «Дубль ГИС», здесь расположен буфет, который входит в структуру областного правительства. Подобные работы проводить у здания службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления по улице Пушкина, 155. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 280 тысяч рублей. Действовать контракт будет со дня подписания документа и по 15 апреля 2023 года. Итоги электронного аукциона подведут 27 октября.

Власти Курганской области ищут подрядчика, который будет вывозить снег от здания регионального правительства. Электронный аукцион опубликован на сайте на торговой площадке «Сбербанк — АСТ». «Выполнение работ по погрузке и вывозу снега с территорий, прилегающих к административным зданиям. Место выполнения работ: Курган, ул. Гоголя, 56 (правительство области)», — говорится в техническом задании. Также снег нужно будет вывезти от здания №76А по улице Станционной, 76а. По данным сервиса «Дубль ГИС», здесь расположен буфет, который входит в структуру областного правительства. Подобные работы проводить у здания службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления по улице Пушкина, 155. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 280 тысяч рублей. Действовать контракт будет со дня подписания документа и по 15 апреля 2023 года. Итоги электронного аукциона подведут 27 октября.