В Кургане ищут желающих вывозить снег от правительства

Власти Курганской области ищут подрядчика, который будет вывозить снег от здания регионального правительства. Электронный аукцион опубликован на сайте на торговой площадке «Сбербанк — АСТ».
«Выполнение работ по погрузке и вывозу снега с территорий, прилегающих к административным зданиям. Место выполнения работ: Курган, ул. Гоголя, 56 (правительство области)», — говорится в техническом задании. Также снег нужно будет вывезти от здания №76А по улице Станционной, 76а. По данным сервиса «Дубль ГИС», здесь расположен буфет, который входит в структуру областного правительства. Подобные работы проводить у здания службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления по улице Пушкина, 155.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 280 тысяч рублей. Действовать контракт будет со дня подписания документа и по 15 апреля 2023 года. Итоги электронного аукциона подведут 27 октября.
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