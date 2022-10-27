Тюменец пошел под суд за отказ брать повестки из военкомата

Тюменец 10 лет игнорировал повестки из военкомата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, Калининский суд Тюмени оштрафовал местного жителя Ивана Майсеенко на 20 тыс. рублей. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что мужчина на протяжении десяти лет отказывался брать повестки из военкомата.

«Суд установил, что с марта 2012 года по апрель 2022 года Майсеенко будучи надлежащим образом уведомленным о необходимости явки в военный комиссариат Тюмени для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Уклонялся от призыва на военную службу путем отказа в получении повесток для прибытия на призывную и медицинскую комиссии, и неоднократно без уважительных причин не являлся по повесткам военного комиссариата», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что на суде мужчина признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Тюменец был оштрафован на 20 тыс. рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени призывник проиграл суд военкомату. Он требовал, чтобы ему назначили медосмотр по определению годности к военной службы в выбранной им больнице. Но в этом ему было отказано.