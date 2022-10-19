В Тюмени призывник проиграл военкомату в суде

Тюменский призывник подал в суд на военкомат, чтобы самому выбрать больницу для проведения медкомиссии

20 октября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Призывнику отказали в выборе организации, где он пройдет медкомиссию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменский призывник подал в суд на военкомат региона и призывную комиссию, требуя себе право пройти медосмотр в выбранной им самим больнице, однако суд встал на сторону военного ведомства. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Давид М. подал иск к призывной комиссии и военному комиссариату Тюмени (Ленинского и Восточного округов), военному комиссариату Тюменской области. Речь шла о возложении на них обязанности реализовать право призывника на выбор медучреждение при направлении на медицинское обследование. Суд требования не удовлетворил», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там пояснили, что на воинском учете мужчина состоит с марта 2000 года. 21 июня 2022 года он получил от комиссариата направление на обследование в Областную клиническую больницу №2. При этом сам тюменец хотел, чтобы его осмотрели в городской поликлинике №17. Этого он и требовал через суд. Как пояснили в пресс-службе, граждане имеют право на выбор медицинской организации и врача, согласно федеральному закону. Однако в случае, если речь идет об определении годности к военной службе, начинают действовать нормы положения о военно-врачебной экспертизе, на основании постановления правительства РФ. Решение военкомата в данном случае оспаривать не стали, и новых обязанностей на него не возложили.

Тюменский призывник подал в суд на военкомат региона и призывную комиссию, требуя себе право пройти медосмотр в выбранной им самим больнице, однако суд встал на сторону военного ведомства. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Давид М. подал иск к призывной комиссии и военному комиссариату Тюмени (Ленинского и Восточного округов), военному комиссариату Тюменской области. Речь шла о возложении на них обязанности реализовать право призывника на выбор медучреждение при направлении на медицинское обследование. Суд требования не удовлетворил», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там пояснили, что на воинском учете мужчина состоит с марта 2000 года. 21 июня 2022 года он получил от комиссариата направление на обследование в Областную клиническую больницу №2. При этом сам тюменец хотел, чтобы его осмотрели в городской поликлинике №17. Этого он и требовал через суд. Как пояснили в пресс-службе, граждане имеют право на выбор медицинской организации и врача, согласно федеральному закону. Однако в случае, если речь идет об определении годности к военной службе, начинают действовать нормы положения о военно-врачебной экспертизе, на основании постановления правительства РФ. Решение военкомата в данном случае оспаривать не стали, и новых обязанностей на него не возложили.