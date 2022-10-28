Медведев предложил Польше «подтереться» своими требования о репарации от РФ

Медведев предложил отказаться от репарации Польше или выставить встречный счет
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Политсовет партии
Медведев назвал два варианта для Польши, оба из которых ей невыгодны Фото:

Россия может потребовать у Польши отдать те деньги, которые ей выделяло СССР за время социализма, в ответ на просьбы о репарации за время Второй мировой войны. Второй вариант — прекратить думать об этих выплатах. Такой сценарий предложил зампред Совбеза ООН Дмитрий Медведев.

«Можно реагировать двояко [на требование репараций]. Либо подготовить им счет „за все“, что СССР передал Польше в период социализма. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Он уточнил, что оба варианта не выгодны Варшве. При первом — им придется выплачивать России «сотни миллиардов долларов». При втором они также понесут потери, уточнил Медведев: «Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала».

Ранее МИД Польши выступил с официальным заявлением о возмещении потерь из-за Второй мировой войны, обратившись сначала к Германии. Затем они обратились и к России, требуя компенсацию за потери из-за СССР, передает агентство Nation News. Они намерены провести расчет военных потерь и предоставить его Москве, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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Россия может потребовать у Польши отдать те деньги, которые ей выделяло СССР за время социализма, в ответ на просьбы о репарации за время Второй мировой войны. Второй вариант — прекратить думать об этих выплатах. Такой сценарий предложил зампред Совбеза ООН Дмитрий Медведев. «Можно реагировать двояко [на требование репараций]. Либо подготовить им счет „за все“, что СССР передал Польше в период социализма. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что оба варианта не выгодны Варшве. При первом — им придется выплачивать России «сотни миллиардов долларов». При втором они также понесут потери, уточнил Медведев: «Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала». Ранее МИД Польши выступил с официальным заявлением о возмещении потерь из-за Второй мировой войны, обратившись сначала к Германии. Затем они обратились и к России, требуя компенсацию за потери из-за СССР, передает агентство Nation News. Они намерены провести расчет военных потерь и предоставить его Москве, уточняет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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