Медведев предложил Польше «подтереться» своими требования о репарации от РФ

Медведев предложил отказаться от репарации Польше или выставить встречный счет

28 октября 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Медведев назвал два варианта для Польши, оба из которых ей невыгодны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия может потребовать у Польши отдать те деньги, которые ей выделяло СССР за время социализма, в ответ на просьбы о репарации за время Второй мировой войны. Второй вариант — прекратить думать об этих выплатах. Такой сценарий предложил зампред Совбеза ООН Дмитрий Медведев. «Можно реагировать двояко [на требование репараций]. Либо подготовить им счет „за все“, что СССР передал Польше в период социализма. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что оба варианта не выгодны Варшве. При первом — им придется выплачивать России «сотни миллиардов долларов». При втором они также понесут потери, уточнил Медведев: «Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала». Ранее МИД Польши выступил с официальным заявлением о возмещении потерь из-за Второй мировой войны, обратившись сначала к Германии. Затем они обратились и к России, требуя компенсацию за потери из-за СССР, передает агентство Nation News. Они намерены провести расчет военных потерь и предоставить его Москве, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Россия может потребовать у Польши отдать те деньги, которые ей выделяло СССР за время социализма, в ответ на просьбы о репарации за время Второй мировой войны. Второй вариант — прекратить думать об этих выплатах. Такой сценарий предложил зампред Совбеза ООН Дмитрий Медведев. «Можно реагировать двояко [на требование репараций]. Либо подготовить им счет „за все“, что СССР передал Польше в период социализма. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что оба варианта не выгодны Варшве. При первом — им придется выплачивать России «сотни миллиардов долларов». При втором они также понесут потери, уточнил Медведев: «Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала». Ранее МИД Польши выступил с официальным заявлением о возмещении потерь из-за Второй мировой войны, обратившись сначала к Германии. Затем они обратились и к России, требуя компенсацию за потери из-за СССР, передает агентство Nation News. Они намерены провести расчет военных потерь и предоставить его Москве, уточняет «Федеральное агентство новостей».