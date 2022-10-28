В Екатеринбурге мужчина избил свою жену в продуктовом магазине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбуржец в продуктовом магазине «Жизньмарт» на улице Татищева, 96 избил свою жену. Об этом рассказал очевидец в соцсети.

«Мужчина у всех на глазах избил женщину, уверяя всех вокруг, что это его жена. Люди грозились вызвать полицию, в ответ он прокричал, что работает в полиции и ему ничего не будет», — рассказал очевидец в telegram-канале «KudaEKB». На кадрах видно, как екатеринбуржец ногой ударил по голове лежащую женщину.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. «Сообщений в полицию по данному факту не поступало. Сотрудники территориального ОВД проверят опубликованную информацию. Пострадавшая женщина может обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102(02)», — рассказал представитель ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что В Асбесте неизвестный мужчина избил полицейского на глазах у коллег. На кадрах видно, что свердловчанин начал ругаться с представителем ведомства, после инцидент перерос в драку.