Свердловский водитель высадил ребенка из автобуса за городом из-за тошноты

Водитель автобуса высадил за чертой города ребенка, которому стало плохо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Асбесте (Свердловская область) водитель автобуса высадил 12-летнего ребенка за чертой города из-за того, что мальчику стало плохо. В итоге подростку пришлось пешком возвращаться в город и ждать следующий автобус. Об этом рассказал отец ребенка.

«Мальчику стало плохо в маршрутке №2А от духоты и тесноты. Подросток попросил водителя остановиться и подождать. Выйдя на улицу в районе „Южанки“ ребенка вырвало. В ответ шофер микроавтобуса проявил настоящее равнодушие: закрыл дверь и поехал дальше, оставив беспомощного мальчика за чертой города», — рассказал отец ребенка в сообществе «Народное телевидение Асбеста» в соцсети «ВКонтакте».

В итоге мальчику пришлось возвращаться в город на ближайшую остановку и ждать следующий автобус около двух часов. Инцидент произошел 27 октября примерно в 14:30. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Асбеста. На момент публикации новости ответ не был получен.

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