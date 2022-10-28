Глава крымского парламента назвал конечную цель спецоперации на Украине

Глава парламента Крыма высказался, чем завершится спецоперация на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Освобождение Киева от нацизма будет завершением российской спецоперации на Украине. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Когда у меня спрашивают, на каком этапе должна завершиться спецоперация, то она должна завершиться на городах-героях Одессе и Киеве. Тогда мы будем точно знать, что нацизма там нет, угрозы для нас нет», — заявил Константинов в эфире крымского телеканала «Миллет».
Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение мирных жителей Донбасса от режима националистов и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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