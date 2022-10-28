28 октября 2022

Глава крымского парламента назвал конечную цель спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, военные сборы, резервисты, мобилизованные
Глава парламента Крыма высказался, чем завершится спецоперация на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобождение Киева от нацизма будет завершением российской спецоперации на Украине. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Когда у меня спрашивают, на каком этапе должна завершиться спецоперация, то она должна завершиться на городах-героях Одессе и Киеве. Тогда мы будем точно знать, что нацизма там нет, угрозы для нас нет», — заявил Константинов в эфире крымского телеканала «Миллет».

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение мирных жителей Донбасса от режима националистов и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Освобождение Киева от нацизма будет завершением российской спецоперации на Украине. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Когда у меня спрашивают, на каком этапе должна завершиться спецоперация, то она должна завершиться на городах-героях Одессе и Киеве. Тогда мы будем точно знать, что нацизма там нет, угрозы для нас нет», — заявил Константинов в эфире крымского телеканала «Миллет». Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение мирных жителей Донбасса от режима националистов и создание условий, гарантирующих безопасность России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...