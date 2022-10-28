В ООН объяснили важность «продуктовой сделки» с РФ

29 октября 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Возобновление экспорта в значительной степени способствовало снижению цен на пшеницу, заявили в ООН Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Снижение цен на продовольствие спасло миллионы человек от крайней нищеты. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Ранее Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. «По нашим оценкам, основанным на проекции Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания косвенно спасло около 100 миллионов человек от черты крайней нищеты», — отметил Дюжаррик, передает агентство Reuters. По его словам, возобновление экспорта в значительной степени способствовало снижению цен на пшеницу и другие товары. В июле состоялась «продуктовая сделка» ООН, Украины, Турции и России по поводу доставки украинского зерна. Финское издание Yle выяснило, что большая часть продовольствия отправилась в Турцию, Румынию, Испанию, Голландию, Ирландию, Германию, Францию и Грецию. Президент России Владимир Путин упрекнул Запад в эгоизме из-за отправки зерна самим себе. По его словам, все зерно было направлено не в развивающиеся страны.

Снижение цен на продовольствие спасло миллионы человек от крайней нищеты. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Ранее Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. «По нашим оценкам, основанным на проекции Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания косвенно спасло около 100 миллионов человек от черты крайней нищеты», — отметил Дюжаррик, передает агентство Reuters. По его словам, возобновление экспорта в значительной степени способствовало снижению цен на пшеницу и другие товары. В июле состоялась «продуктовая сделка» ООН, Украины, Турции и России по поводу доставки украинского зерна. Финское издание Yle выяснило, что большая часть продовольствия отправилась в Турцию, Румынию, Испанию, Голландию, Ирландию, Германию, Францию и Грецию. Президент России Владимир Путин упрекнул Запад в эгоизме из-за отправки зерна самим себе. По его словам, все зерно было направлено не в развивающиеся страны.