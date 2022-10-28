В США выступили против конфискации российских активов

Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступила против конфискации и использования российских активов для оказания помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
«Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате возражала против положения в отчете конференции о законе о полномочиях на национальную оборону, которое позволяло бы Соединенным Штатам переводить доходы от конфискованного российского имущества в Украину», — пишет издание, ссылаясь на информацию от людей, причастных к переговорам. По мнению республиканцев, данное положение, предложенное демократами, не было полностью проверено соответствующими комитетами.
Демократы же, в свою очередь, с таким мнением не согласны. Член Демократической партии США, принимавший участие в переговорах, заявил, что данное положение о помощи Украине за счет российских активов не должно «подвергаться нападкам со стороны правых или исключаться из окончательного законопроекта».
Ранее Евросоюз в рамках санкционной кампании против России заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд. евро. Представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд уточнил, что речь идет о конфискации активов 1350 российских лиц и организаций, передает RT. С инициативой конфисковать активы России в Евросоюзе для помощи Украине выступала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает телеканал 360.
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Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступила против конфискации и использования российских активов для оказания помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник. «Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате возражала против положения в отчете конференции о законе о полномочиях на национальную оборону, которое позволяло бы Соединенным Штатам переводить доходы от конфискованного российского имущества в Украину», — пишет издание, ссылаясь на информацию от людей, причастных к переговорам. По мнению республиканцев, данное положение, предложенное демократами, не было полностью проверено соответствующими комитетами. Демократы же, в свою очередь, с таким мнением не согласны. Член Демократической партии США, принимавший участие в переговорах, заявил, что данное положение о помощи Украине за счет российских активов не должно «подвергаться нападкам со стороны правых или исключаться из окончательного законопроекта». Ранее Евросоюз в рамках санкционной кампании против России заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд. евро. Представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд уточнил, что речь идет о конфискации активов 1350 российских лиц и организаций, передает RT. С инициативой конфисковать активы России в Евросоюзе для помощи Украине выступала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает телеканал 360.