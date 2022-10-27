ЕС заморозил 17,5 млрд евро российских активов

27 октября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

ЕС продолжает работать над заморозкой российских активов, сообщили в Еврокомиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз в рамках санкционной кампании против России заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд. евро. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд. «В апреле мы начали с примерно 6,7 млрд. евро. На сегодня эта сумма уже составляет 17,5 млрд. евро», — сообщил Виганд в эфире радио ORF. Представитель комиссии отметил, что больше всего активов было заблокировано в ФРГ, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии. «Это вопрос эффективного соблюдения [санкций], чего мы и добиваемся. Мы создали собственную рабочую группу, в рамках которой регулярно работаем со странами-членами [ЕС], чтобы обеспечить эффективное применение санкций и заморозку активов», — добавил Виганд. Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, призвавшей конфисковать российские активы. Конфискация ЕС российских активов — беспрецедентная мера. Это сложный правовой вопрос, требующий большой работы, отметил немецкий политик.

Евросоюз в рамках санкционной кампании против России заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд. евро. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд. «В апреле мы начали с примерно 6,7 млрд. евро. На сегодня эта сумма уже составляет 17,5 млрд. евро», — сообщил Виганд в эфире радио ORF. Представитель комиссии отметил, что больше всего активов было заблокировано в ФРГ, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии. «Это вопрос эффективного соблюдения [санкций], чего мы и добиваемся. Мы создали собственную рабочую группу, в рамках которой регулярно работаем со странами-членами [ЕС], чтобы обеспечить эффективное применение санкций и заморозку активов», — добавил Виганд. Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, призвавшей конфисковать российские активы. Конфискация ЕС российских активов — беспрецедентная мера. Это сложный правовой вопрос, требующий большой работы, отметил немецкий политик.