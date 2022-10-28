В Екатеринбурге преподаватель ударил ребенка кнутом по голове

29 октября 2022 в 08:36 Размер текста - 17 +

Педагог колледжа ЕМК ударил несовершеннолетнего студента кнутом по голове Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК) преподаватель ударил несовершеннолетнего студента кнутом по голове. Таким способом педагог хотел продемонстрировать прочность каски. Об этом рассказала родственница ученика. «В ЕМК студентов бьет преподаватель. На видео педагог матерится и бьет учащегося по голове. У меня там учится кузен, я за него волнуюсь. Это не первый случай, он периодически применяет такие методы по отношению к студентам», — рассказал родственница студента порталу Е1. Инцидент произошел на занятии «Введение в специальность». По словам директора колледжа Валерия Чистякова, жалоб от студентов после случившегося не поступало. «Никаких письменных или устных жалоб от студентов и родителей указанной группы руководству Екатеринбургского монтажного колледжа, а также классному руководителю с 1 сентября 2022 года по настоящее время не поступало. В связи с этим по изложенному факту будет проведено служебное расследование», — сообщил Чистяков. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Екатеринбургский монтажный колледж и Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Новой Ляле несовершеннолетней девочке выплатят 50 тысяч рублей за физические и моральные страдания, которые она получила в ходе школьной драки. Ссора переросла в драку, в результате которой несовершеннолетняя девочка получила травму головы и грудной клетки.

В Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК) преподаватель ударил несовершеннолетнего студента кнутом по голове. Таким способом педагог хотел продемонстрировать прочность каски. Об этом рассказала родственница ученика. «В ЕМК студентов бьет преподаватель. На видео педагог матерится и бьет учащегося по голове. У меня там учится кузен, я за него волнуюсь. Это не первый случай, он периодически применяет такие методы по отношению к студентам», — рассказал родственница студента порталу Е1. Инцидент произошел на занятии «Введение в специальность». По словам директора колледжа Валерия Чистякова, жалоб от студентов после случившегося не поступало. «Никаких письменных или устных жалоб от студентов и родителей указанной группы руководству Екатеринбургского монтажного колледжа, а также классному руководителю с 1 сентября 2022 года по настоящее время не поступало. В связи с этим по изложенному факту будет проведено служебное расследование», — сообщил Чистяков. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Екатеринбургский монтажный колледж и Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Новой Ляле несовершеннолетней девочке выплатят 50 тысяч рублей за физические и моральные страдания, которые она получила в ходе школьной драки. Ссора переросла в драку, в результате которой несовершеннолетняя девочка получила травму головы и грудной клетки.