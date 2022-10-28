28 октября 2022

В Копейске сделают печи-буржуйки для мобилизованных

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Учебный центр Елань. Екатеринбург, печка, обогрев, буржуйка, солдатский быт, быт солдат
Печь поможет согреться, высушить вещи и приготовить еду на передовой Фото:
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Мобилизация в России

В Копейске Челябинской области собирают средства на покупку металла и электродов для изготовления печей-буржуек, которые отправят в зону проведения спецоперации. Об этом активисты сообщили в соцсетях.

«Нужны печки-буржуйки. И мы даже знаем, кто нам их сделает в нужном количестве и размере! Просим помощи в приобретении металла и электродов», — указано в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы сообщения указали, что для изготовления таких печей нужны листы металла размером 40 на 60 см и толщиной не менее 4 мм. Также активисты принимают уже готовые печи.

По словам инициаторов сбора, требуется также сварочный аппарат-полуавтомат в аренду. Это поможет ускорить подготовку груза для мобилизованных к следующей пятнице.

Ранее в Златоусте объявили сбор укрывного материала для организации мест размещения мобилизованных. Активисты принимают банеры и тенты.

Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Во всех регионах активисты начали собирать необходимые вещи для отправки мобилизованным. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

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В Копейске Челябинской области собирают средства на покупку металла и электродов для изготовления печей-буржуек, которые отправят в зону проведения спецоперации. Об этом активисты сообщили в соцсетях. «Нужны печки-буржуйки. И мы даже знаем, кто нам их сделает в нужном количестве и размере! Просим помощи в приобретении металла и электродов», — указано в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения указали, что для изготовления таких печей нужны листы металла размером 40 на 60 см и толщиной не менее 4 мм. Также активисты принимают уже готовые печи. По словам инициаторов сбора, требуется также сварочный аппарат-полуавтомат в аренду. Это поможет ускорить подготовку груза для мобилизованных к следующей пятнице. Ранее в Златоусте объявили сбор укрывного материала для организации мест размещения мобилизованных. Активисты принимают банеры и тенты. Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Во всех регионах активисты начали собирать необходимые вещи для отправки мобилизованным. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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