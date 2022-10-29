Полянский: после применения «грязной бомбы» НАТО вступит в конфликт на Украине

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Дмитрий Полянский уверен, что после применения «грязной бомбы» НАТО вступит в конфликт между РФ и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО вступит в конфликт на Украине после применения «грязной бомбы», так как Киев обвинит в этом Россию, а для североатлантического альянса это будет «красной чертой». Так объяснил значение ее применения заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Им нужна какая-то либо большая провокация, либо вот „грязная бомба“, что тоже является очень большой провокацией, если будет осуществлено. Потому что неоднократно наши западные бывшие партнеры говорили о том, что применение ядерного оружия на Украине — эта та „красная линия“, которая повлечет за собой какие-то более решительные действия с их стороны, и намекали на прямую вовлеченность стран НАТО», — заявил Полянский в интервью РЕН ТВ.

Он уточнил, что именно из-за этого Россия пытается привлечь внимание мирового сообщества к подготовке этой провокации. А для Киева это единственный шанс остаться у власти.

Ранее в Пентагоне заявили, что со стороны России или Украины нет признаков провокации с применением «грязной бомбы». В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия прекрасно осведомлена о процессе создания «грязной бомбы» на Украине.

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НАТО вступит в конфликт на Украине после применения «грязной бомбы», так как Киев обвинит в этом Россию, а для североатлантического альянса это будет «красной чертой». Так объяснил значение ее применения заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Им нужна какая-то либо большая провокация, либо вот „грязная бомба“, что тоже является очень большой провокацией, если будет осуществлено. Потому что неоднократно наши западные бывшие партнеры говорили о том, что применение ядерного оружия на Украине — эта та „красная линия“, которая повлечет за собой какие-то более решительные действия с их стороны, и намекали на прямую вовлеченность стран НАТО», — заявил Полянский в интервью РЕН ТВ. Он уточнил, что именно из-за этого Россия пытается привлечь внимание мирового сообщества к подготовке этой провокации. А для Киева это единственный шанс остаться у власти. Ранее в Пентагоне заявили, что со стороны России или Украины нет признаков провокации с применением «грязной бомбы». В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия прекрасно осведомлена о процессе создания «грязной бомбы» на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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