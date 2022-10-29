Полковник Матвийчук рассказал о дефиците боеприпасов у ВСУ

Полковник Матвийчук: снижение обстрелов ДНР связано в дефицитом боеприпасов у ВСУ

29 октября 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы РФ временно перекрыли ВСУ доступ к боеприпасам, отметил Анатолий Матвийчук Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, объясняя снижение частоты обстрелов Украиной населенных пунктов ДНР. «На Украине сейчас фактически заканчиваются боеприпасы. Оружия советского производства у них уже практически не осталось, а что Запад поставляет — этого критически мало. Почему закончились боеприпасы? Потому что мы разрушили инфраструктуру, особенно железнодорожные тяговые станции, и Украина испытывает трудности в перевозке боеприпасов, которые поставляет Запад. Поэтом у них сейчас дефицит, поэтому они перешли в экономию боеприпасов. Как только подвезут патроны, они опять начнут стрелять», — заявил Анатолий Матвийчук. По словам полковника в отставке, Россия должна воспользоваться ситуацией и нанести контрудар. «Сейчас нам нужно подготовить наших ребят, которые пришли по частичной мобилизации, привести их в порядок, и мы, я думаю, нанесем контрудар, который перерастет в огромное наступление. Это будет Харьковское и Херсонское направление. Это без вариантов», — подчеркнул Матвийчук. Ранее подполковник Народной милиции ДНР, депутат регионального парламента Андрей Баевский заявил, что после присоединения региона к России уменьшилось количество обстрелов со стороны ВСУ по населенным пунктам. Летом выпускалось от 400 до 600 снарядов, сейчас 160-180 в сутки. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса.

У ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, объясняя снижение частоты обстрелов Украиной населенных пунктов ДНР. «На Украине сейчас фактически заканчиваются боеприпасы. Оружия советского производства у них уже практически не осталось, а что Запад поставляет — этого критически мало. Почему закончились боеприпасы? Потому что мы разрушили инфраструктуру, особенно железнодорожные тяговые станции, и Украина испытывает трудности в перевозке боеприпасов, которые поставляет Запад. Поэтом у них сейчас дефицит, поэтому они перешли в экономию боеприпасов. Как только подвезут патроны, они опять начнут стрелять», — заявил Анатолий Матвийчук. По словам полковника в отставке, Россия должна воспользоваться ситуацией и нанести контрудар. «Сейчас нам нужно подготовить наших ребят, которые пришли по частичной мобилизации, привести их в порядок, и мы, я думаю, нанесем контрудар, который перерастет в огромное наступление. Это будет Харьковское и Херсонское направление. Это без вариантов», — подчеркнул Матвийчук. Ранее подполковник Народной милиции ДНР, депутат регионального парламента Андрей Баевский заявил, что после присоединения региона к России уменьшилось количество обстрелов со стороны ВСУ по населенным пунктам. Летом выпускалось от 400 до 600 снарядов, сейчас 160-180 в сутки. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса.