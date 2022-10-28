28 октября 2022

Депутат ДНР: подход ВСУ к обстрелам Донбасса изменился после присоединения к России

Депутат ДНР: ВСУ стали вдвое реже обстреливать Донбасс после присоединения к России
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
ДНР стал вдвое меньше подвергаться обстрелам ВСУ из-за продвижения войск РФ, считает Андрей Баевский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обстрелы украинских националистов по населенным пунктам Донецкой народной республики уменьшились с 400 до 180 в сутки после присоединения региона к России. Об этом заявил подполковник Народной милиции ДНР, депутат регионального парламента Андрей Баевский.

«В настоящий момент обстрелы со стороны [вооруженных формирований Украины] продолжаются. При этом мы фиксируем сокращение количества выпускаемых по нашим населенным пунктам снарядов до 160-180 в сутки. Это существенно меньше, еще летом выпускалось от 400 и больше снарядов, а в отдельные дни и более 600», — заявил ТАСС Андрей Баевский.

Также парламентарий заметил, что украинские боевики перешли на самые тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы. «И, конечно, применяются с максимальных дистанций РСЗО БМ-21 „Град“ и HIMARS», — уточнил собеседник агентства.

Одной из причин уменьшения числа обстрелов ДНР боевиками ВСУ является продвижение российских войск на северном и северо-западном направлениях, считает он. «В результате ранее использовавшиеся огневые позиции становятся небезопасными для противника, противник вынужден или работать с расстояния от 25 км, или вовсе отказываться от ведения огня», — резюмировал подполковник.

В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. Путин отмечал, что без России Донбасс ждала гибель. Ранее военный корреспондент URA.RU Евгений Линин попал под обстрел ВСУ в Донецкой области.

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Обстрелы украинских националистов по населенным пунктам Донецкой народной республики уменьшились с 400 до 180 в сутки после присоединения региона к России. Об этом заявил подполковник Народной милиции ДНР, депутат регионального парламента Андрей Баевский. «В настоящий момент обстрелы со стороны [вооруженных формирований Украины] продолжаются. При этом мы фиксируем сокращение количества выпускаемых по нашим населенным пунктам снарядов до 160-180 в сутки. Это существенно меньше, еще летом выпускалось от 400 и больше снарядов, а в отдельные дни и более 600», — заявил ТАСС Андрей Баевский. Также парламентарий заметил, что украинские боевики перешли на самые тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы. «И, конечно, применяются с максимальных дистанций РСЗО БМ-21 „Град“ и HIMARS», — уточнил собеседник агентства. Одной из причин уменьшения числа обстрелов ДНР боевиками ВСУ является продвижение российских войск на северном и северо-западном направлениях, считает он. «В результате ранее использовавшиеся огневые позиции становятся небезопасными для противника, противник вынужден или работать с расстояния от 25 км, или вовсе отказываться от ведения огня», — резюмировал подполковник. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. Путин отмечал, что без России Донбасс ждала гибель. Ранее военный корреспондент URA.RU Евгений Линин попал под обстрел ВСУ в Донецкой области.
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