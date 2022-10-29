Россия провела новый честный обмен пленными с Украиной

29 октября прошел очередной обмен военнопленными между РФ и Украиной, сказал Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия провела обмен военнопленными с Украиной по формуле 50 на 50. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаем в основном вээсушников», — написал он в своем telegram-канале.
Он уточнил, кто будет возвращен домой. Из 50 человек — семь бойцов из ДНР, еще два — из ЛНР.
Россия не первый раз проводит обмен пленными с Украиной. Ранее на родину были возвращены 110 человек. Вернувшиеся рассказывают о постоянных пытках со стороны Украины. Однако не все пленные, которых Россия возвращает Киеву, хотят возвращаться на Украину. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал бороться за обмен каждого российского бойца, сообщают Дни.ру.
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