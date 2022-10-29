Политолог Сатановский: Эрдоган попытается вернуть себе территории Украины

Президенту Турции Реджепу Эрдогану нужна Украина и он хочет вернуть ее на свою территорию. Об этом заявил ученый-востоковед, член общественного совета при Министерстве обороны РФ Евгений Сатановский.
«Ему Украина нужна. Вот он и пытается нас развести на тему того, как бы ему вернуть обратно Оттоманскую Порту на географические карты. В свое время ведь Одесса была лиманом Хаджибей. <…> Вот это задача Эрдогана», — уточнил Сатановский. Его слова приводит argementi.ru. Востоковед уверен, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно только после того, как все задачи спецоперации будут выполнены.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Также задачами являются демилитаризация и денацификация страны.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
Президенту Турции Реджепу Эрдогану нужна Украина и он хочет вернуть ее на свою территорию. Об этом заявил ученый-востоковед, член общественного совета при Министерстве обороны РФ Евгений Сатановский. «Ему Украина нужна. Вот он и пытается нас развести на тему того, как бы ему вернуть обратно Оттоманскую Порту на географические карты. В свое время ведь Одесса была лиманом Хаджибей. <…> Вот это задача Эрдогана», — уточнил Сатановский. Его слова приводит argementi.ru. Востоковед уверен, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно только после того, как все задачи спецоперации будут выполнены. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Также задачами являются демилитаризация и денацификация страны.