Политолог Сатановский: Эрдоган попытается вернуть себе территории Украины

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Евгений Сатановский уверен, что Эрдоган преследует свои цели по возвращению Одессы в ходе конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президенту Турции Реджепу Эрдогану нужна Украина и он хочет вернуть ее на свою территорию. Об этом заявил ученый-востоковед, член общественного совета при Министерстве обороны РФ Евгений Сатановский.

«Ему Украина нужна. Вот он и пытается нас развести на тему того, как бы ему вернуть обратно Оттоманскую Порту на географические карты. В свое время ведь Одесса была лиманом Хаджибей. <…> Вот это задача Эрдогана», — уточнил Сатановский. Его слова приводит argementi.ru. Востоковед уверен, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно только после того, как все задачи спецоперации будут выполнены.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Также задачами являются демилитаризация и денацификация страны.

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Президенту Турции Реджепу Эрдогану нужна Украина и он хочет вернуть ее на свою территорию. Об этом заявил ученый-востоковед, член общественного совета при Министерстве обороны РФ Евгений Сатановский. «Ему Украина нужна. Вот он и пытается нас развести на тему того, как бы ему вернуть обратно Оттоманскую Порту на географические карты. В свое время ведь Одесса была лиманом Хаджибей. <…> Вот это задача Эрдогана», — уточнил Сатановский. Его слова приводит argementi.ru. Востоковед уверен, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно только после того, как все задачи спецоперации будут выполнены. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Также задачами являются демилитаризация и денацификация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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