Минобороны рассказало об изменении хода СВО под Николаевом

На Николаево-Криворожском направлении уничтожено 60 бойцов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ отбросили противника после атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вооруженные силы РФ отбросили противника на исходные позиции. <…> На Николаево-Криворожском направлении <…> свыше 60 украинских военных были уничтожены», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения ЛДНР.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!