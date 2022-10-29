Минобороны рассказало об изменении хода СВО под Николаевом

Минобороны РФ: свыше 60 украинских военных уничтожены на Николаево-Криворожском направлении
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На Николаево-Криворожском направлении уничтожено 60 бойцов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ отбросили противника после атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженные силы РФ отбросили противника на исходные позиции. <…> На Николаево-Криворожском направлении <…> свыше 60 украинских военных были уничтожены», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения ЛДНР.

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Вооруженные силы РФ отбросили противника после атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Вооруженные силы РФ отбросили противника на исходные позиции. <…> На Николаево-Криворожском направлении <…> свыше 60 украинских военных были уничтожены», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения ЛДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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