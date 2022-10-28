В Новом Уренгое школьники сыграли в военно-патриотическую игру

29 октября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Школьники прошли военизированную эстафету и поучаствовали в викторине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) школьники приняли участие в военно-патриотической игре «Орленок». Ее организовал молодежный ресурсный центр, сообщили в telegram-канале администрации города. «Участвовали команды школьников, патриотических клубов — около 100 юношей и девушек от 12 до 14 лет. Они прошли различные этапы военизированной эстафеты, отвечали на вопросы викторины. Каждый, кто вышел на старт, проявил выносливость, ловкость, взаимовыручку, а также нашел новых друзей», — отмечается в сообщении. Победителей игры наградили дипломами. Ранее URA.RU сообщало, что спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде.

В Новом Уренгое (ЯНАО) школьники приняли участие в военно-патриотической игре «Орленок». Ее организовал молодежный ресурсный центр, сообщили в telegram-канале администрации города. «Участвовали команды школьников, патриотических клубов — около 100 юношей и девушек от 12 до 14 лет. Они прошли различные этапы военизированной эстафеты, отвечали на вопросы викторины. Каждый, кто вышел на старт, проявил выносливость, ловкость, взаимовыручку, а также нашел новых друзей», — отмечается в сообщении. Победителей игры наградили дипломами. Ранее URA.RU сообщало, что спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде.