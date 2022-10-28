В Новом Уренгое школьники сыграли в военно-патриотическую игру

В Новом Уренгое (ЯНАО) школьники приняли участие в военно-патриотической игре «Орленок». Ее организовал молодежный ресурсный центр, сообщили в telegram-канале администрации города.
«Участвовали команды школьников, патриотических клубов — около 100 юношей и девушек от 12 до 14 лет. Они прошли различные этапы военизированной эстафеты, отвечали на вопросы викторины. Каждый, кто вышел на старт, проявил выносливость, ловкость, взаимовыручку, а также нашел новых друзей», — отмечается в сообщении. Победителей игры наградили дипломами.
Ранее URA.RU сообщало, что спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде.
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