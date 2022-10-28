28 октября 2022
27 октября 2022

В Новом Уренгое школьники сыграли в военно-патриотическую игру

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Челябинск, обмундирование, вещмешок, камуфляж, призывная кампания, мобилизация
Школьники прошли военизированную эстафету и поучаствовали в викторине Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) школьники приняли участие в военно-патриотической игре «Орленок». Ее организовал молодежный ресурсный центр, сообщили в telegram-канале администрации города.

«Участвовали команды школьников, патриотических клубов — около 100 юношей и девушек от 12 до 14 лет. Они прошли различные этапы военизированной эстафеты, отвечали на вопросы викторины. Каждый, кто вышел на старт, проявил выносливость, ловкость, взаимовыручку, а также нашел новых друзей», — отмечается в сообщении. Победителей игры наградили дипломами.

Ранее URA.RU сообщало, что спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) школьники приняли участие в военно-патриотической игре «Орленок». Ее организовал молодежный ресурсный центр, сообщили в telegram-канале администрации города. «Участвовали команды школьников, патриотических клубов — около 100 юношей и девушек от 12 до 14 лет. Они прошли различные этапы военизированной эстафеты, отвечали на вопросы викторины. Каждый, кто вышел на старт, проявил выносливость, ловкость, взаимовыручку, а также нашел новых друзей», — отмечается в сообщении. Победителей игры наградили дипломами. Ранее URA.RU сообщало, что спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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