В Тюмени выставили на торги арестованное здание застройщика

В Тюмени выставили на торги арестованное здание, возведенное строительной компанией «Сибстройсервис». Соответствующее объявление размещено на сайте «Торги России». Арестованное имущество продается на торгах по решению судебных приставов.
«Нежилое здание, площадь 11594 кв. м., город Тюмень, улица Интернациональная, 201, строение 1, строительная компания — АО „Сибстройсервис“. Основание реализации имущества: поручение МТУ Росимущества в ХМАО, ЯНАО, Тюменской области, постановление судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на торги», — говорится в лоте.
В лоте также указано, что организатором торгов выступает ООО «ПЕРСПЕКТИВА». Начальная стоимость объекта составляет 147 миллионов 600 тысяч 600 рублей. Заявки принимаются с 24 октября по 25 ноября.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на торги были выставлены участки в районе ЖК «Плеханово». Общая площадь выставленных на аукцион единым лотом земель — 17,76 га.
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