В Тюмени на торги выставлены участки в районе Плеханово

Общая площадь выставленных на аукцион единым лотом земель — 17,76 га Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области на торги выставлены участки в районе ЖК «Плеханово» под реализацию проекта комплексного развития территории с начальной ценой в 58 миллионов рублей. Информация об этом была опубликована на сайте акционерного общества «ДОМ.РФ».

«Общая площадь выставленных на аукцион единым лотом земель — 17,76 га. Участки расположены между Плехановской улицей и Окружной дорогой. В непосредственном окружении — малоэтажная и многоэтажная жилая застройка микрорайона Плеханово. Начальная цена права заключения договора КРТ — 58,12 миллионов рублей. Градпотенциал участков составляет не менее 18,8 тысяч квадратных метров жилья средней этажности», — указано на сайте.

Помимо строительства жилья, предусматривается благоустройство территории и ее озеленение. Также в планах создание объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Участки выставленные на торги находятся в хорошей транспортной доступности как для автомобилистов, так и для пассажиров общественного транспорта. В проекте акцентировали внимание на создание в кварталах «дворов без машин». На реализацию данного проекта выделено пять лет.