В ДНР сообщили о приезде Ольги Бузовой

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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, бузова ольга
Ольга Бузова приехала в ДНР для участия в гуманитарной акции Фото:

Певица Ольга Бузова приехала в Донецкую народную республику (ДНР) для участия в гуманитарной акции. Об этом сообщает telegram-канал «Общественное Движение „Донецкая Республика“».

«Ольга Бузова приехала в ДНР. Она участвует в гуманитарной акции фонда „Здоровое Отечество“», — сообщают в telegram-канале.

Ранее экс-член Общественной палаты Кристина Потупчик заявила о прибытии в Донбасс Ольги Бузовой. Об этом сообщал MK.

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Певица Ольга Бузова приехала в Донецкую народную республику (ДНР) для участия в гуманитарной акции. Об этом сообщает telegram-канал «Общественное Движение „Донецкая Республика“». «Ольга Бузова приехала в ДНР. Она участвует в гуманитарной акции фонда „Здоровое Отечество“», — сообщают в telegram-канале. Ранее экс-член Общественной палаты Кристина Потупчик заявила о прибытии в Донбасс Ольги Бузовой. Об этом сообщал MK.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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