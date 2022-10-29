В ДНР сообщили о приезде Ольги Бузовой

Ольга Бузова приехала в ДНР для участия в гуманитарной акции
Певица Ольга Бузова приехала в Донецкую народную республику (ДНР) для участия в гуманитарной акции. Об этом сообщает telegram-канал «Общественное Движение „Донецкая Республика“».
«Ольга Бузова приехала в ДНР. Она участвует в гуманитарной акции фонда „Здоровое Отечество“», — сообщают в telegram-канале.
Ранее экс-член Общественной палаты Кристина Потупчик заявила о прибытии в Донбасс Ольги Бузовой. Об этом сообщал
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