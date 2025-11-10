ВС РФ совершили масштабный прорыв в Красноармейске
Российские войска освободили 244 здания в Красноармейске
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Российские войска совершили масштабный прорыв в Красноармейске и освободили 244 здания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки были освобождены 244 здания», — указано в сообщении ведомства. Отмечается, что группы проводят наступательные действия в микрорайоне Динас и совершают зачистку на территории Западной промзоны.
Помимо этого в ведомстве рассказали, что российские войска сорвали две попытки ВСУ вырваться из окружения в ДНР. Попытку пыталась совершить группа военнослужащих из 425-го штурмового полка «Скала».
Наступление российских военных в Красноармейске продолжается. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о тяжелых боях в южных районах города и на его подступах, а начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что наиболее ожесточенные бои на фронте СВО сейчас идут на красноармейском направлении. Штурмовые группы 2-й армии уже вели наступательные действия в микрорайоне Динас, бои также шли в Центральном районе и на северо-западе города.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.