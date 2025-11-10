ВС РФ совершили масштабный прорыв в Красноармейске

Российские войска освободили 244 здания в Красноармейске Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские войска совершили масштабный прорыв в Красноармейске и освободили 244 здания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки были освобождены 244 здания», — указано в сообщении ведомства. Отмечается, что группы проводят наступательные действия в микрорайоне Динас и совершают зачистку на территории Западной промзоны.

Помимо этого в ведомстве рассказали, что российские войска сорвали две попытки ВСУ вырваться из окружения в ДНР. Попытку пыталась совершить группа военнослужащих из 425-го штурмового полка «Скала».

