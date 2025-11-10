В МИД РФ уличили Трампа во лжи
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Индия продолжает закупать российскую нефть, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко. Это заявление было сделано в ответ на утверждения президента США Дональда Трампа о практически полном прекращении закупок российской нефти Индией.
«Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть», — заявил замглавы МИД РФ журналистам. Его слова передает РИА Новости. На вопрос о том, увеличила ли Россия скидки на нефть для Китая и Индии, Руденко ответил, что не располагает такими данными.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия фактически прекратила закупки российской нефти, передает «Царьград». Также глава Штатов подчеркнул, что переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по вопросам торговли развиваются успешно, и подтвердил намерение посетить Индию.
