Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

В МИД РФ уличили Трампа во лжи

Руденко: Индия продолжает покупать российскую нефть
10 ноября 2025 в 15:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В МИД РФ опровергли сообщения Трампа

В МИД РФ опровергли сообщения Трампа

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Индия продолжает закупать российскую нефть, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко. Это заявление было сделано в ответ на утверждения президента США Дональда Трампа о практически полном прекращении закупок российской нефти Индией.

«Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть», — заявил замглавы МИД РФ журналистам. Его слова передает РИА Новости. На вопрос о том, увеличила ли Россия скидки на нефть для Китая и Индии, Руденко ответил, что не располагает такими данными.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия фактически прекратила закупки российской нефти, передает «Царьград». Также глава Штатов подчеркнул, что переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по вопросам торговли развиваются успешно, и подтвердил намерение посетить Индию.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал