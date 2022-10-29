Собчак призналась, что она в беде

Собчак возмутило поведение людей после ее отъезда из России
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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Собчак возмутило, что после ее отъезда люди начали собирать слухи Фото:
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Дело Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак после отъезда из России призналась в том, что находится в беде. Она негодует, что кто-то пользуется этим и распространяет слухи.

«Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», — написала она в своем telegram-канале.

Собчак возмущается, что ее начали «травить» после отъезда и возбуждения уголовного дела на ее сотрудников. «Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?» — пишет телеведущая.

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Телеведущая Ксения Собчак после отъезда из России призналась в том, что находится в беде. Она негодует, что кто-то пользуется этим и распространяет слухи. «Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», — написала она в своем telegram-канале. Собчак возмущается, что ее начали «травить» после отъезда и возбуждения уголовного дела на ее сотрудников. «Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?» — пишет телеведущая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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