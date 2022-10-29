Собчак призналась, что она в беде

Собчак возмутило поведение людей после ее отъезда из России

29 октября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Собчак возмутило, что после ее отъезда люди начали собирать слухи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак после отъезда из России призналась в том, что находится в беде. Она негодует, что кто-то пользуется этим и распространяет слухи. «Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», — написала она в своем telegram-канале. Собчак возмущается, что ее начали «травить» после отъезда и возбуждения уголовного дела на ее сотрудников. «Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?» — пишет телеведущая.

Телеведущая Ксения Собчак после отъезда из России призналась в том, что находится в беде. Она негодует, что кто-то пользуется этим и распространяет слухи. «Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», — написала она в своем telegram-канале. Собчак возмущается, что ее начали «травить» после отъезда и возбуждения уголовного дела на ее сотрудников. «Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?» — пишет телеведущая.