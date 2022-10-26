RT: Собчак стала подозреваемой в деле о крупном вымогательстве

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Бизнес-форум
Согласно информации источника RT, Собчак подозревают в вымогательстве Фото:
новость из сюжета
Ксения Собчак покинула Россию

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак является подозреваемой в деле о вымогательстве. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник.

«Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая», — пишет издание. Пост с информацией опубликован в telegram-канале RT.

Ранее журналистка уехала из России в Литву. Это произошло после задержания коммерческого директора ее медиа-холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова. Его арестовали по делу о вымогательстве у чиновников. По этому же делу был также задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак является подозреваемой в деле о вымогательстве. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник. «Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая», — пишет издание. Пост с информацией опубликован в telegram-канале RT. Ранее журналистка уехала из России в Литву. Это произошло после задержания коммерческого директора ее медиа-холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова. Его арестовали по делу о вымогательстве у чиновников. По этому же делу был также задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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