В 2023 году водителей ждут изменения в плане законодательства

29 октября 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

В 2023 году водителей ждут изменения, касающиеся медосмотра, ПДД и стоимости проезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 27 октября принял в первом чтении закон о запрете иностранных граждан управлять транспортом без пересдачи на права. Об этом сообщает Парламентская газета, а также и о других изменениях для водителей к 2023 году. Иностранным гражданам придется менять права. Замминистра МВД РФ Игорь Зубов пояснил, что если иностранцы находятся на территории РФ если свыше, то им нужно будет обменять иностранные права на российские.

В МВД РФ предлагают изменить подходы к системе прохождения обязательного медосмотра вне очереди. И если по прохождению медицинского осмотра у водителя обнаружат заболевание, при котором нельзя будет водить транспортное средство, оно будет зафиксировано в федеральном реестре документов. Если диагноз будет подтвержден специалистом узкого профиля, то водителю аннулируют права.

Правительство РФ утвердило новый порядок проверки водителей на алкоголь. Согласно документу, вступающему в силу 1 марта 2023 года, освидетельствование проводится в присутствии двух понятых либо при использовании средств видеофиксации.

С 1 января 2023 года многим транспортным предприятиям при найме на работу сотрудников нужно будет отдавать предпочтение российским гражданам. Уточняется, что новые квоты приведут к сокращению количества иностранных рабочих в лесозаготовке, строительстве и транспорте.

Самокаты и гироскутеры включат в правила дорожного движения (ПДД). С 1 марта 2023 года изменится действующий текст ПДД: в него добавляются электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, они признаются признаются средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

МВД подготовило проект приказа об отмене нанесения штрихкода на обратную сторону водительского удостоверения. Штрихкод не используется для считывания информации.

С 2023 года может измениться стоимость проезда по платным дорогам. Ее предлагают повысить. Если федеральная трасса стала платной позднее, то стоимость проезда может вырасти с 3 до 5 рублей за километр. Если она изначально была платной, то цена вырастет с 3 до 8 рублей за километр. Ранее URA.RU сообщало, что в России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь. Уточняется, что причиной проверки на алкоголь может послужить запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела и не только. Также с октября 2022 года в России вступает в силу ряд законов и правил, пишет RT.

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 27 октября принял в первом чтении закон о запрете иностранных граждан управлять транспортом без пересдачи на права. Об этом сообщает Парламентская газета, а также и о других изменениях для водителей к 2023 году. Ранее URA.RU сообщало, что в России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь. Уточняется, что причиной проверки на алкоголь может послужить запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела и не только. Также с октября 2022 года в России вступает в силу ряд законов и правил, пишет RT.