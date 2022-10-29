В 2023 году водителей ждут изменения в плане законодательства

В 2023 году водителей ждут изменения, касающиеся медосмотра, ПДД и стоимости проезда
Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 27 октября принял в первом чтении закон о запрете иностранных граждан управлять транспортом без пересдачи на права. Об этом сообщает Парламентская газета, а также и о других изменениях для водителей к 2023 году.
- Иностранным гражданам придется менять права. Замминистра МВД РФ Игорь Зубов пояснил, что если иностранцы находятся на территории РФ если свыше, то им нужно будет обменять иностранные права на российские.
- В МВД РФ предлагают изменить подходы к системе прохождения обязательного медосмотра вне очереди. И если по прохождению медицинского осмотра у водителя обнаружат заболевание, при котором нельзя будет водить транспортное средство, оно будет зафиксировано в федеральном реестре документов. Если диагноз будет подтвержден специалистом узкого профиля, то водителю аннулируют права.
- Правительство РФ утвердило новый порядок проверки водителей на алкоголь. Согласно документу, вступающему в силу 1 марта 2023 года, освидетельствование проводится в присутствии двух понятых либо при использовании средств видеофиксации.
- С 1 января 2023 года многим транспортным предприятиям при найме на работу сотрудников нужно будет отдавать предпочтение российским гражданам. Уточняется, что новые квоты приведут к сокращению количества иностранных рабочих в лесозаготовке, строительстве и транспорте.
- Самокаты и гироскутеры включат в правила дорожного движения (ПДД). С 1 марта 2023 года изменится действующий текст ПДД: в него добавляются электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, они признаются признаются средствами индивидуальной мобильности (СИМ).
- МВД подготовило проект приказа об отмене нанесения штрихкода на обратную сторону водительского удостоверения. Штрихкод не используется для считывания информации.
- С 2023 года может измениться стоимость проезда по платным дорогам. Ее предлагают повысить. Если федеральная трасса стала платной позднее, то стоимость проезда может вырасти с 3 до 5 рублей за километр. Если она изначально была платной, то цена вырастет с 3 до 8 рублей за километр.
Ранее URA.RU сообщало, что в России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь. Уточняется, что причиной проверки на алкоголь может послужить запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела и не только. Также с октября 2022 года в России вступает в силу ряд законов и правил, пишет RT.
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