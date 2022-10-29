29 октября 2022

В США призвали наладить контакты с РФ, испугавшись «влияния мобилизации» на Украину

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В США призвали к переговорам с РФ по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США необходимо сейчас наладить с Россией дипломатические контакты для решения конфликта на Украине, «пока не почувствовалось влияние мобилизации» РФ. Об этом заявил обозреватель Мэтью Мэи в своей статье для американского журнала The National Interest.

«Если республиканцы, взяв Палату представителей под свой контроль, решат сократить помощь Киеву, Белый дом может открыть прямые дипломатические каналы с Москвой», — пишет Мэи. Однако он отметил, что более разумно было бы сделать это сейчас, «пока не почувствовалось влияние мобилизации» РФ, считает автор статьи.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон оставляет право принимать решение о мирных переговорах с Россией за президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако по мнению Foreign Affairs, США могут внести значительный вклад для создания успехов возможных переговоров между Москвой и Киевом. Там отметили, что администрация Байдена не делает достаточно шагов для этого.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее цель — демилитаризация и денацификация страны. С 21 сентября РФ проводит частичную мобилизацию. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, она подходит к концу, сообщает RT.

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США необходимо сейчас наладить с Россией дипломатические контакты для решения конфликта на Украине, «пока не почувствовалось влияние мобилизации» РФ. Об этом заявил обозреватель Мэтью Мэи в своей статье для американского журнала The National Interest. «Если республиканцы, взяв Палату представителей под свой контроль, решат сократить помощь Киеву, Белый дом может открыть прямые дипломатические каналы с Москвой», — пишет Мэи. Однако он отметил, что более разумно было бы сделать это сейчас, «пока не почувствовалось влияние мобилизации» РФ, считает автор статьи. Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон оставляет право принимать решение о мирных переговорах с Россией за президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако по мнению Foreign Affairs, США могут внести значительный вклад для создания успехов возможных переговоров между Москвой и Киевом. Там отметили, что администрация Байдена не делает достаточно шагов для этого. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее цель — демилитаризация и денацификация страны. С 21 сентября РФ проводит частичную мобилизацию. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, она подходит к концу, сообщает RT.
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