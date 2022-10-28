В США призвали Байдена инициировать переговоры между Россией и Украиной

29 октября 2022 в 07:58 Размер текста - 17 +

По мнению журналистов издания, США следует делать шаги для переговоров России и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут внести больший вклад для создания успехов возможных переговоров между Россией и Украиной. Администрация президента Джо Байдена не делает достаточно шагов для этого. Об этом пишет Foreign Affairs. «Соединенные Штаты могут сделать больше, чтобы создать условия для успеха возможных переговоров», — пишет издание. Foreign Affairs также напомнило о заявлениях президента США Джо Байдена по поводу урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. В издании отметили, что, несмотря на это, на данный момент администрация штатов предприняла мало шагов для создания дипломатического процесса между странами, если вообще их предприняла. По мнению журналистов издания, для урегулирования конфликта США могут дать понять, что инициатива России или Украины провести переговоры не будет являться для страны актом капитуляции. Еще одним шагом для достижения дипломатии, по мнению издания, была бы инициатива Вашингтона провести диалог со своими союзниками и Украиной о необходимости того, чтобы все стороны продемонстрировали открытость перспективам возможных переговоров и умерили общественные ожидания решающей победы. США также следует держать все линии связи с Москвой открытыми для того, чтобы в любой момент иметь каналы для содействия мирным переговорам. Ранее в Белом доме США заявили, что штаты оставляют за президентом Украины Владимиром Зеленским право принимать решение о мирных переговорах с Россией на его условиях. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе при Белом доме Джон Кирби отмечал, что Россия и Украина не настроены на переговоры, передает телеканал 360. А госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20, сообщает RT.

США могут внести больший вклад для создания успехов возможных переговоров между Россией и Украиной. Администрация президента Джо Байдена не делает достаточно шагов для этого. Об этом пишет Foreign Affairs. «Соединенные Штаты могут сделать больше, чтобы создать условия для успеха возможных переговоров», — пишет издание. Foreign Affairs также напомнило о заявлениях президента США Джо Байдена по поводу урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. В издании отметили, что, несмотря на это, на данный момент администрация штатов предприняла мало шагов для создания дипломатического процесса между странами, если вообще их предприняла. По мнению журналистов издания, для урегулирования конфликта США могут дать понять, что инициатива России или Украины провести переговоры не будет являться для страны актом капитуляции. Еще одним шагом для достижения дипломатии, по мнению издания, была бы инициатива Вашингтона провести диалог со своими союзниками и Украиной о необходимости того, чтобы все стороны продемонстрировали открытость перспективам возможных переговоров и умерили общественные ожидания решающей победы. США также следует держать все линии связи с Москвой открытыми для того, чтобы в любой момент иметь каналы для содействия мирным переговорам. Ранее в Белом доме США заявили, что штаты оставляют за президентом Украины Владимиром Зеленским право принимать решение о мирных переговорах с Россией на его условиях. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе при Белом доме Джон Кирби отмечал, что Россия и Украина не настроены на переговоры, передает телеканал 360. А госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20, сообщает RT.