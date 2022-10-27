Белый дом: решение о переговорах с РФ будет принимать Зеленский

28 октября 2022 в 01:56 Размер текста - 17 +

В США озвучили позицию по переговорам РФ и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США оставляют за президентом Украины Владимиром Зеленским право принимать решение о мирных переговорах с Россией на его условиях. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Как мы говорили с самого начала, ничего об Украине без Украины. Когда и если придет время для переговоров о мире, это будет и должно быть решение президента [Украины Владимира] Зеленского <…> на его условиях, он президент Украины», — приводит слова Кирби ТАСС. Как утверждает политик, США не видят со стороны главы РФ Владимира Путина готовности к такому диалогу. В ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» Путин заявил о готовности России к переговорам, однако подчеркнул, что сигнал для решения конфликта на Украине Киеву могут дать Соединенные Штаты, передает RT. Кирби ранее говорил, что, по мнению Зеленского, сейчас не время договариваться с Россией. При этом к диалогу украинского лидера призывал Папа Римский Франциск. В ФРГ сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» также утверждал, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита на Украину должен убедить Зеленского провести переговоры с главой РФ.

США оставляют за президентом Украины Владимиром Зеленским право принимать решение о мирных переговорах с Россией на его условиях. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Как мы говорили с самого начала, ничего об Украине без Украины. Когда и если придет время для переговоров о мире, это будет и должно быть решение президента [Украины Владимира] Зеленского <…> на его условиях, он президент Украины», — приводит слова Кирби ТАСС. Как утверждает политик, США не видят со стороны главы РФ Владимира Путина готовности к такому диалогу. В ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» Путин заявил о готовности России к переговорам, однако подчеркнул, что сигнал для решения конфликта на Украине Киеву могут дать Соединенные Штаты, передает RT. Кирби ранее говорил, что, по мнению Зеленского, сейчас не время договариваться с Россией. При этом к диалогу украинского лидера призывал Папа Римский Франциск. В ФРГ сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» также утверждал, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита на Украину должен убедить Зеленского провести переговоры с главой РФ.