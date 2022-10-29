Госдеп США публично обратился к Кремлю из-за выхода РФ из зерновой сделки

Блинкен: США призывают РФ возобновить участие в зерновой сделке

30 октября 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

Блинкен призвал РФ возобновить сделку по зерну Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна США сожалеют о решении РФ приостановить участие в зерновой сделке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией своего участия в операциях при посредничестве ООН Черноморской зерновой инициативы. Мы настоятельно призываем все стороны продолжать осуществление этой важнейшей, спасительной инициативы», — сообщается на официальном сайте Госдепа. Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила у СБ ООН срочное заседание для обсуждения теракта на Черноморском флоте. В ООН посоветовали Украине «воздерживаться от действий», которые ставят под угрозу зерновую сделку. Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать теракт ВСУ.

США сожалеют о решении РФ приостановить участие в зерновой сделке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией своего участия в операциях при посредничестве ООН Черноморской зерновой инициативы. Мы настоятельно призываем все стороны продолжать осуществление этой важнейшей, спасительной инициативы», — сообщается на официальном сайте Госдепа. Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила у СБ ООН срочное заседание для обсуждения теракта на Черноморском флоте. В ООН посоветовали Украине «воздерживаться от действий», которые ставят под угрозу зерновую сделку. Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать теракт ВСУ.