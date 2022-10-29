Госдеп США публично обратился к Кремлю из-за выхода РФ из зерновой сделки

США сожалеют о решении РФ приостановить участие в зерновой сделке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией своего участия в операциях при посредничестве ООН Черноморской зерновой инициативы. Мы настоятельно призываем все стороны продолжать осуществление этой важнейшей, спасительной инициативы», — сообщается на официальном сайте Госдепа.
Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила у СБ ООН срочное заседание для обсуждения теракта на Черноморском флоте. В ООН посоветовали Украине «воздерживаться от действий», которые ставят под угрозу зерновую сделку. Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать теракт ВСУ.
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США сожалеют о решении РФ приостановить участие в зерновой сделке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией своего участия в операциях при посредничестве ООН Черноморской зерновой инициативы. Мы настоятельно призываем все стороны продолжать осуществление этой важнейшей, спасительной инициативы», — сообщается на официальном сайте Госдепа. Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила у СБ ООН срочное заседание для обсуждения теракта на Черноморском флоте. В ООН посоветовали Украине «воздерживаться от действий», которые ставят под угрозу зерновую сделку. Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать теракт ВСУ.