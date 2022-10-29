Ушедший на фронт челябинский депутат Госдумы пожаловался на дорогую амуницию

Олег Голиков попросил ограничить рост цен на армейское снаряжение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который находится в качестве добровольца в зоне СВО, возмутился дороговизной военной амуниции. Он призвал антимонопольные органы ограничить рост цен на эту категорию товаров.

«По приезду на службу добровольцем защищать рубежи Родины в ДНР, столкнулся с проблемами завышенной стоимости военной амуниции и оборудования, которую озвучивали как сами военнослужащие, так и люди из России, которые закупали для бойцов форму. Сами бойцы, их родные, волонтеры готовы покупать, но, чем ближе к фронту, тем обмундирование все дороже и дороже», — написал Голиков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что при мобилизации форма выдается, но ее необходимо регулярно менять. Сейчас пришла пора приобретать зимнюю форму, маскировочные халаты, теплые рукавицы и перчатки, спальники и утепленные берцы.

«Я сразу обратился к руководству Федеральной антимонопольной службы с просьбой принять меры и ограничить рост цен на данную категорию продукции на российском рынке. На мой взгляд, недопустимо давать посредникам наживаться на людях, которые идут служить на передовую, выполнять боевую задачу, рискуя своими жизнями», — написал депутат.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России заявила, что проверит цены на спецодежду и снаряжения. Ситуацию на контроль взяла также Генпрокуратура.