В Челябинске отключат два светофора на ключевых дорогах

Сразу два светофора на ключевых путепроводах Челябинска планируется отключить 31 октября для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Комитета дорожного хозяйства города Челябинска.
«31 октября с 09:00 до окончания работ планируется отключение светофора на перекрестке ул. Гагарина — ул. Дзержинского. С 14:00 до окончания работ в районе дома 85 по ул. Елькина», — уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что челябинским дорожникам запретили проводить работы в час пик. Всем подрядчикам предложили безусловно исполнять требования комиссии о безопасности дорожного движения ГИБДД по запрету работы в утренние и вечерние часы максимальной активности транспорта.
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