29 октября 2022
28 октября 2022

В Челябинске отключат два светофора на ключевых дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Коркино. Роза. Челябинск., светофор, переход, улица, коркино
Дорожникам запретили работать в часы пик Фото:

Сразу два светофора на ключевых путепроводах Челябинска планируется отключить 31 октября для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Комитета дорожного хозяйства города Челябинска.

«31 октября с 09:00 до окончания работ планируется отключение светофора на перекрестке ул. Гагарина — ул. Дзержинского. С 14:00 до окончания работ в районе дома 85 по ул. Елькина», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что челябинским дорожникам запретили проводить работы в час пик. Всем подрядчикам предложили безусловно исполнять требования комиссии о безопасности дорожного движения ГИБДД по запрету работы в утренние и вечерние часы максимальной активности транспорта.

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Сразу два светофора на ключевых путепроводах Челябинска планируется отключить 31 октября для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Комитета дорожного хозяйства города Челябинска. «31 октября с 09:00 до окончания работ планируется отключение светофора на перекрестке ул. Гагарина — ул. Дзержинского. С 14:00 до окончания работ в районе дома 85 по ул. Елькина», — уточнили в ведомстве. Ранее стало известно, что челябинским дорожникам запретили проводить работы в час пик. Всем подрядчикам предложили безусловно исполнять требования комиссии о безопасности дорожного движения ГИБДД по запрету работы в утренние и вечерние часы максимальной активности транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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