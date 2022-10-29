29 октября 2022
28 октября 2022

В ХМАО автомобиль влетел в столб. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО водитель влетел в столб Фото:

В поселке Белый Яр (ХМАО) иномарка влетела в столб. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «К-Информ».

«В поселке Белый Яр водитель иномарки влетел в столб. Видео прислал подписчик К-информ», — говорится в подписи к публикации.

В комментариях пользователи отмечают, что на дороге гололед и ездить нужно аккуратно. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске два человека пострадало в ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Nissan Qashqai.

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В поселке Белый Яр (ХМАО) иномарка влетела в столб. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «К-Информ». «В поселке Белый Яр водитель иномарки влетел в столб. Видео прислал подписчик К-информ», — говорится в подписи к публикации. В комментариях пользователи отмечают, что на дороге гололед и ездить нужно аккуратно. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске два человека пострадало в ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Nissan Qashqai.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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