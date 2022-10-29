В поселке Белый Яр (ХМАО) иномарка влетела в столб. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «К-Информ».
«В поселке Белый Яр водитель иномарки влетел в столб. Видео прислал подписчик К-информ», — говорится в подписи к публикации.
В комментариях пользователи отмечают, что на дороге гололед и ездить нужно аккуратно. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске два человека пострадало в ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Nissan Qashqai.
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