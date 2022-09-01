01 сентября 2022

Екатеринбуржцы пожаловались на свалку отходов в Академическом районе. Фото, видео

Жители Екатеринбурга возмутились появлением мусорной свалки в Академическом районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы пожаловались на строительный мусор, который сгружают самосвалы в Академическом районе (архивное фото) Фото:

Жители екатеринбургская района Академический пожаловались на образовавшуюся свалку строительных отходов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница.

«Возле домов на улице Академика Парина, 45 и Рябинина, 47 на постоянной основе осуществляется несанкционированное размещение мусора от сноса и разборки зданий. Каждый день приезжает несколько самосвалов и сгружают строительный мусор на площадку», — рассказала читательница.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Академический». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Среднеуральска превратили заброшенный дом в свалку для мусора. Также агентство рассказывало о «мусорной катастрофе» в свердловских поселках. По словам жителей, мусор вывозится дважды в месяц, стоимость одного вывоза — более десяти тысяч рублей.

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Жители екатеринбургская района Академический пожаловались на образовавшуюся свалку строительных отходов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница. «Возле домов на улице Академика Парина, 45 и Рябинина, 47 на постоянной основе осуществляется несанкционированное размещение мусора от сноса и разборки зданий. Каждый день приезжает несколько самосвалов и сгружают строительный мусор на площадку», — рассказала читательница. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Академический». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители Среднеуральска превратили заброшенный дом в свалку для мусора. Также агентство рассказывало о «мусорной катастрофе» в свердловских поселках. По словам жителей, мусор вывозится дважды в месяц, стоимость одного вывоза — более десяти тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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