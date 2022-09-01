Екатеринбуржцы пожаловались на свалку отходов в Академическом районе. Фото, видео

Жители Екатеринбурга возмутились появлением мусорной свалки в Академическом районе

02 сентября 2022 в 06:07 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы пожаловались на строительный мусор, который сгружают самосвалы в Академическом районе (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители екатеринбургская района Академический пожаловались на образовавшуюся свалку строительных отходов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница. «Возле домов на улице Академика Парина, 45 и Рябинина, 47 на постоянной основе осуществляется несанкционированное размещение мусора от сноса и разборки зданий. Каждый день приезжает несколько самосвалов и сгружают строительный мусор на площадку», — рассказала читательница. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Академический». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители Среднеуральска превратили заброшенный дом в свалку для мусора. Также агентство рассказывало о «мусорной катастрофе» в свердловских поселках. По словам жителей, мусор вывозится дважды в месяц, стоимость одного вывоза — более десяти тысяч рублей. Фото: читательница URA.RU

Жители екатеринбургская района Академический пожаловались на образовавшуюся свалку строительных отходов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница. «Возле домов на улице Академика Парина, 45 и Рябинина, 47 на постоянной основе осуществляется несанкционированное размещение мусора от сноса и разборки зданий. Каждый день приезжает несколько самосвалов и сгружают строительный мусор на площадку», — рассказала читательница. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Академический». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители Среднеуральска превратили заброшенный дом в свалку для мусора. Также агентство рассказывало о «мусорной катастрофе» в свердловских поселках. По словам жителей, мусор вывозится дважды в месяц, стоимость одного вывоза — более десяти тысяч рублей.