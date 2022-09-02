02 сентября 2022

В Екатеринбурге устранят мусорную свалку после публикации URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга устранят мусорную свалку
© Служба новостей «URA.RU»
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УК «Академический» устранит мусорную свалку в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга устранят появившуюся свалку строительного мусора. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в управляющей компании «Академический».

«В адрес УК „Академический“ поступило обращение от жителя района. Несмотря на то, что управляющая компания не обслуживает данный участок, удалось установить компанию, чьи самосвалы завозили на площадку грунт. С представителями предприятия проведена беседа, они обязались вывезти строительный мусор», — говорится в сообщении УК. Ведомство ссылается на публикацию URA.RU, в которой приводится сообщение об образовавшейся мусорной свалке.

Свалка строительных отходов появилась возле домов на улице Академика Парина, 45 и Рябинина, 47. По словам читателей, самосвалы на постоянной основе сгружали мусор от сноса и разборки зданий на указанную площадку.

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В Академическом районе Екатеринбурга устранят появившуюся свалку строительного мусора. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в управляющей компании «Академический». «В адрес УК „Академический“ поступило обращение от жителя района. Несмотря на то, что управляющая компания не обслуживает данный участок, удалось установить компанию, чьи самосвалы завозили на площадку грунт. С представителями предприятия проведена беседа, они обязались вывезти строительный мусор», — говорится в сообщении УК. Ведомство ссылается на публикацию URA.RU, в которой приводится сообщение об образовавшейся мусорной свалке. Свалка строительных отходов появилась возле домов на улице Академика Парина, 45 и Рябинина, 47. По словам читателей, самосвалы на постоянной основе сгружали мусор от сноса и разборки зданий на указанную площадку.
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