30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

В ХМАО любители рыбалки вышли на тонкий лед. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зимняя рыбалка, улов, рыба
В ХМАО рыбаки вышли на опасную рыбалку Фото:

В Сургуте (ХМАО) любители рыбалки вышли на тонкий лед. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте».

«Первый лед, 5 см. Класс», — говорится в записи к видео. На видео автор рассказывает, что рыбалка на первом льду удалась и предлагает следовать их примеру.

В комментарии подписчица осудила данный поступок и призвала администраторов группы не пропагандировать такой вид рыбалки. «Зачем вы пропагандируете на тонкий лед выходить? Админы? Это же опасно! У меня отец так умер» — пишет Ольга Александрова.

Ранее URA.RU рассказывало, что рыбаки из ХМАО закрыли сезон летней рыбалки достойным уловом. Они поймали больших щук и поделились фото в соцсетях.

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В Сургуте (ХМАО) любители рыбалки вышли на тонкий лед. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте». «Первый лед, 5 см. Класс», — говорится в записи к видео. На видео автор рассказывает, что рыбалка на первом льду удалась и предлагает следовать их примеру. В комментарии подписчица осудила данный поступок и призвала администраторов группы не пропагандировать такой вид рыбалки. «Зачем вы пропагандируете на тонкий лед выходить? Админы? Это же опасно! У меня отец так умер» — пишет Ольга Александрова. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбаки из ХМАО закрыли сезон летней рыбалки достойным уловом. Они поймали больших щук и поделились фото в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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