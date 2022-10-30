В Сургуте (ХМАО) любители рыбалки вышли на тонкий лед. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте».
«Первый лед, 5 см. Класс», — говорится в записи к видео. На видео автор рассказывает, что рыбалка на первом льду удалась и предлагает следовать их примеру.
В комментарии подписчица осудила данный поступок и призвала администраторов группы не пропагандировать такой вид рыбалки. «Зачем вы пропагандируете на тонкий лед выходить? Админы? Это же опасно! У меня отец так умер» — пишет Ольга Александрова.
Ранее URA.RU рассказывало, что рыбаки из ХМАО закрыли сезон летней рыбалки достойным уловом. Они поймали больших щук и поделились фото в соцсетях.
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