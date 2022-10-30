В ХМАО любители рыбалки вышли на тонкий лед. Видео

31 октября 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

В ХМАО рыбаки вышли на опасную рыбалку Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте (ХМАО) любители рыбалки вышли на тонкий лед. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте». «Первый лед, 5 см. Класс», — говорится в записи к видео. На видео автор рассказывает, что рыбалка на первом льду удалась и предлагает следовать их примеру. В комментарии подписчица осудила данный поступок и призвала администраторов группы не пропагандировать такой вид рыбалки. «Зачем вы пропагандируете на тонкий лед выходить? Админы? Это же опасно! У меня отец так умер» — пишет Ольга Александрова. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбаки из ХМАО закрыли сезон летней рыбалки достойным уловом. Они поймали больших щук и поделились фото в соцсетях.

В Сургуте (ХМАО) любители рыбалки вышли на тонкий лед. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте». «Первый лед, 5 см. Класс», — говорится в записи к видео. На видео автор рассказывает, что рыбалка на первом льду удалась и предлагает следовать их примеру. В комментарии подписчица осудила данный поступок и призвала администраторов группы не пропагандировать такой вид рыбалки. «Зачем вы пропагандируете на тонкий лед выходить? Админы? Это же опасно! У меня отец так умер» — пишет Ольга Александрова. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбаки из ХМАО закрыли сезон летней рыбалки достойным уловом. Они поймали больших щук и поделились фото в соцсетях.