Британию объявили участником боевых действий на Украине после теракта в Севастополе

Великобритания вовлечена в ход боевых действий на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Теракт в Севастополе доказывает участие британских спецслужб в конфликте на Украине. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне.
«Теракт в Севастополе является свидетельством вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. Британская разведка не скрывает, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными», — приводит ТАСС заявление дипведомства.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что теракт ВСУ на Черноморском флоте организовали британские специалисты, которые также готовили украинских бойцов к теракту на «Северных потоках». Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку была самой массированной с начала спецоперации.
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