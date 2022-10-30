Британию объявили участником боевых действий на Украине после теракта в Севастополе 31 октября 2022 в 01:13 Размер текста - 17 + Великобритания вовлечена в ход боевых действий на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Теракт в Севастополе доказывает участие британских спецслужб в конфликте на Украине. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне. «Теракт в Севастополе является свидетельством вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. Британская разведка не скрывает, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными», — приводит ТАСС заявление дипведомства. Ранее в Минобороны РФ заявили, что теракт ВСУ на Черноморском флоте организовали британские специалисты, которые также готовили украинских бойцов к теракту на «Северных потоках». Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку была самой массированной с начала спецоперации. Теракт в Севастополе доказывает участие британских спецслужб в конфликте на Украине. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне. «Теракт в Севастополе является свидетельством вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. Британская разведка не скрывает, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными», — приводит ТАСС заявление дипведомства. Ранее в Минобороны РФ заявили, что теракт ВСУ на Черноморском флоте организовали британские специалисты, которые также готовили украинских бойцов к теракту на «Северных потоках». Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку была самой массированной с начала спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям