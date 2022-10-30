30 октября 2022

Британию объявили участником боевых действий на Украине после теракта в Севастополе

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Великобритания вовлечена в ход боевых действий на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Теракт в Севастополе доказывает участие британских спецслужб в конфликте на Украине. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне.

«Теракт в Севастополе является свидетельством вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. Британская разведка не скрывает, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными», — приводит ТАСС заявление дипведомства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что теракт ВСУ на Черноморском флоте организовали британские специалисты, которые также готовили украинских бойцов к теракту на «Северных потоках». Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку была самой массированной с начала спецоперации.

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Теракт в Севастополе доказывает участие британских спецслужб в конфликте на Украине. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне. «Теракт в Севастополе является свидетельством вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. Британская разведка не скрывает, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными», — приводит ТАСС заявление дипведомства. Ранее в Минобороны РФ заявили, что теракт ВСУ на Черноморском флоте организовали британские специалисты, которые также готовили украинских бойцов к теракту на «Северных потоках». Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку была самой массированной с начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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