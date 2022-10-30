Глава Лабытнанги рассказала о помощи военнослужащим Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Лабытнанги (ЯНАО) ученики школы №3 по руководством педагога шьют одежду для военнослужащих, участвующих в спецоперации и находящихся в учебных центрах. Информацию об этом разместила на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте» глава города Лабытнанги Марина Трескова.

«Проект „Тепло наших рук для защитников Родины“ объединил 15 ребят 6-10 классов. Балаклавы и теплые кофты шьют после уроков. Сейчас заботливыми детскими руками изготовлено 7 комплектов одежды, в планах увеличить объем в 3 раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло!» — говорится в сообщении.

Мэр отметила, что волонтеры продолжают оказывать адресную помощь семьям мобилизованных. Участники движения #МЫВМЕСТЕ стараются оперативно решать все возникающие вопросы и помогать не на словах, а на деле.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда встретился с семьями мобилизованных. Алексей Титовский рассказал, о готовности помочь семьям мобилизованных.

О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мероприятий по мобилизации.

Школьники сшили 7 комплектов одежды для военнослужищх Фото: соцсеть «ВКонтакте» — Марина Трескова