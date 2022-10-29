Китайцы восхитились Путиным, рассказавшим анекдот

29 октября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Жители Китая оценили анекдот Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Китая высоко оценили анекдот президента России Владимира Путина про газ, который он рассказал в ходе своего выступления на Валдайском форуме 27 октября. URA.RU приводит переведенные на русский язык комментарии и мнения жителей Китая по поводу анекдота российского президента, которые они оставили на сайте Guancha. Путин рассказал анекдот про газ во время выступления на Валдайском форуме. «Сын спрашивает у папы: „Папа, почему так холодно?“. Потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает: „А мы здесь причем?“. Мы ввели санкции против русских, чтобы им было плохо. — „А мы что русские?“» — сыронизировал Путин. Он объяснил мораль анекдота, отметив, что все проблемы Европы связаны не с Россией, а с системными ошибками европейских политиков. «Это действительно смешно, ха-ха…», — оценил анекдот Путина пользователь с никнеймом «Лодка бесследно пересекает воду 688». С ним солидарен и «Доктор Тонг из больницы Big Iron Stick», отметивший, что «советские анекдоты никогда не выйдут из моды». «Эта шутка — оригинал Путина», — также подметил пользователь, назвавший себя «Хрустящий арахис». Некоторые пользователи сайта отметили высокий уровень владения речью российского президента. «Искусство языка императора Пу Великого», — впечатлился guan_15638647942192. Его поддержал и «Новый № 6», который считает, что «языковой уровень российских политиков чувствуется мощно и впечатляет». В ходе своего выступления на форуме Путин также призвал жителей западных стран не верить во враждебность России, сообщает телеканал 360. Западные страны ввели беспрецедентное количество санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Так, 6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, передает RT. Множественные нефтяные и газовые и ограничения стран Запада, однако, стали причиной серьезного энергетического кризиса в Европе.

Жители Китая высоко оценили анекдот президента России Владимира Путина про газ, который он рассказал в ходе своего выступления на Валдайском форуме 27 октября. URA.RU приводит переведенные на русский язык комментарии и мнения жителей Китая по поводу анекдота российского президента, которые они оставили на сайте Guancha. Путин рассказал анекдот про газ во время выступления на Валдайском форуме. «Сын спрашивает у папы: „Папа, почему так холодно?“. Потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает: „А мы здесь причем?“. Мы ввели санкции против русских, чтобы им было плохо. — „А мы что русские?“» — сыронизировал Путин. Он объяснил мораль анекдота, отметив, что все проблемы Европы связаны не с Россией, а с системными ошибками европейских политиков. «Это действительно смешно, ха-ха…», — оценил анекдот Путина пользователь с никнеймом «Лодка бесследно пересекает воду 688». С ним солидарен и «Доктор Тонг из больницы Big Iron Stick», отметивший, что «советские анекдоты никогда не выйдут из моды». «Эта шутка — оригинал Путина», — также подметил пользователь, назвавший себя «Хрустящий арахис». Некоторые пользователи сайта отметили высокий уровень владения речью российского президента. «Искусство языка императора Пу Великого», — впечатлился guan_15638647942192. Его поддержал и «Новый № 6», который считает, что «языковой уровень российских политиков чувствуется мощно и впечатляет». В ходе своего выступления на форуме Путин также призвал жителей западных стран не верить во враждебность России, сообщает телеканал 360. Западные страны ввели беспрецедентное количество санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Так, 6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, передает RT. Множественные нефтяные и газовые и ограничения стран Запада, однако, стали причиной серьезного энергетического кризиса в Европе.