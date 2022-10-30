Житель ХМАО обвинил полицию в избиении и запугивании больного отца

31 октября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Мужчину избили и вывезли в лес, где угрожали предметом похожим на пистолет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Житель ХМАО обвинил сотрудников полиции Сургутского района в избиении и запугивании предметом, похожим на пистолет, своего отца — водителя грузовика Михаила Санькова, подозреваемого в хищении труб. Об этом URA.RU сообщил сын Санькова. «У отца больное сердце и со слухом проблемы, а его отправили за решетку. Отца арестовали вечером, прямо во время работы. После этого какие-то люди в масках избили моего отца, а потом вывезли в лес. Там они поставили его на колени, надели на голову мешок и приставили к затылку предмет, похожий на пистолет, с требованием признаться в предъявленном ему обвинении», — сообщил Иван Саньков. Об этом Санькову-младшему отец успел рассказать, когда его привозили домой на обыск. Мужчина уверяет, что отца обвиняют в краже труб в компании ПАО «Сургутнефтегаз». В мае 2021 года полиция Сургутского района выявила хищение, а в апреле 2022 года начала расследование данного уголовного дела, в котором Михаил Саньков проходил как свидетель. Но 26 октября его задержали уже как подозреваемого. «Отец увез трубы в ПАО „Сургутнефтегаз“ получил там накладные и передал их поставщику. А сейчас оперативники говорят, что выгрузил он трубы не в СНГ, а совершенно в другом месте. А накладные фальшивые. Хотя еще даже экспертизу не проводили», — добавил Саньков-младший. В полиции округа журналисту URA.RU заявили, что проверили информацию об избиении и запугивании подозреваемого, и она не подтвердилась. «Подозреваемый не обращался к медикам с жалобой о побоях. А с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста выступили после получения документов в рамках расследования уголовного дела, подтверждающих причастность гражданина к совершению противоправных действий», — сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО. Между тем адвокат подозреваемого Екатерина Демина уверена, что для ареста у полиции не было оснований. «Полиция настаивает, что хищение произошло в мае 2021 года. Хотя представители ПАО „Сургутнефтегаз“ не уверены в этом. Они обнаружили пропажу труб только в декабре 2021 года и когда они были похищены, не знают. Почему оперативники решили, что они были похищены в мае, не понятно. О доставке груза в компанию ПАО „Сургутнефтегаз“ свидетельствуют товарные накладные, которые были подписаны сотрудниками СНГ, в том числе кладовщиком», — сообщила Демина. Ранее URA.RU сообщало, что сургутянка год пытается доказать, что ее с мужем без причины избила полиция. Проверка, которая длится год, идет к завершению и результаты ее не в пользу супружеской пары.

Житель ХМАО обвинил сотрудников полиции Сургутского района в избиении и запугивании предметом, похожим на пистолет, своего отца — водителя грузовика Михаила Санькова, подозреваемого в хищении труб. Об этом URA.RU сообщил сын Санькова. «У отца больное сердце и со слухом проблемы, а его отправили за решетку. Отца арестовали вечером, прямо во время работы. После этого какие-то люди в масках избили моего отца, а потом вывезли в лес. Там они поставили его на колени, надели на голову мешок и приставили к затылку предмет, похожий на пистолет, с требованием признаться в предъявленном ему обвинении», — сообщил Иван Саньков. Об этом Санькову-младшему отец успел рассказать, когда его привозили домой на обыск. Мужчина уверяет, что отца обвиняют в краже труб в компании ПАО «Сургутнефтегаз». В мае 2021 года полиция Сургутского района выявила хищение, а в апреле 2022 года начала расследование данного уголовного дела, в котором Михаил Саньков проходил как свидетель. Но 26 октября его задержали уже как подозреваемого. «Отец увез трубы в ПАО „Сургутнефтегаз“ получил там накладные и передал их поставщику. А сейчас оперативники говорят, что выгрузил он трубы не в СНГ, а совершенно в другом месте. А накладные фальшивые. Хотя еще даже экспертизу не проводили», — добавил Саньков-младший. В полиции округа журналисту URA.RU заявили, что проверили информацию об избиении и запугивании подозреваемого, и она не подтвердилась. «Подозреваемый не обращался к медикам с жалобой о побоях. А с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста выступили после получения документов в рамках расследования уголовного дела, подтверждающих причастность гражданина к совершению противоправных действий», — сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО. Между тем адвокат подозреваемого Екатерина Демина уверена, что для ареста у полиции не было оснований. «Полиция настаивает, что хищение произошло в мае 2021 года. Хотя представители ПАО „Сургутнефтегаз“ не уверены в этом. Они обнаружили пропажу труб только в декабре 2021 года и когда они были похищены, не знают. Почему оперативники решили, что они были похищены в мае, не понятно. О доставке груза в компанию ПАО „Сургутнефтегаз“ свидетельствуют товарные накладные, которые были подписаны сотрудниками СНГ, в том числе кладовщиком», — сообщила Демина. Ранее URA.RU сообщало, что сургутянка год пытается доказать, что ее с мужем без причины избила полиция. Проверка, которая длится год, идет к завершению и результаты ее не в пользу супружеской пары.