Сургутянка год пытается доказать, что ее с мужем избила полиция

20 мая 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

После задержания женщине потребовалась скорая помощь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте женщина больше года пытается доказать, что ее с мужем без причины избили полицейские. Проверка, которая длится год, идет к завершению и результаты ее не в пользу супружеской пары. Об этом рассказала журналисту URA.RU сама жительница Сургута Нина Лукьянова. «Я хочу добиться справедливости, как минимум. Я хочу чтоб они за содеянное ответили по закону. А что предусматривает закон в этой ситуации — лишение свободы до 10 лет», — добавила Лукьянова. По словам женщины, на прогулке к ним с мужем подъехала машина из которой вышли двое и и направились к ним. На супруга надели наручники и начали обыск, сама же сургутянка решила дать отпор неизвестным. Но сопротивление было подавлено. «Он меня несколько раз ударил в область виска, потом он меня об капот ударял. Я ударилась и просто потеряла сознание. А потом как он меня бил я не знаю», — пояснила женщина. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, место, где задержали семейную пару, очень часто используется наркоманами для торговли запрещенными веществами через тайники-закладки. Супругов заметил патрульный автомобиль и сообщил о подозрительных людях оперативникам, а те уже действовали согласно инструкциям. После обращение потерпевших следователи СК начали проверку по данному факту. И вот спустя год она завершена. СК не обнаружили в действиях правоохранителей нарушения закона. Сторона защиты, не согласна с этим решением и собирается писать очередную жалобу для возобновления проверки. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские обвиняются в избиении сургутянки. Ее приняли за наркокурьера.

В Сургуте женщина больше года пытается доказать, что ее с мужем без причины избили полицейские. Проверка, которая длится год, идет к завершению и результаты ее не в пользу супружеской пары. Об этом рассказала журналисту URA.RU сама жительница Сургута Нина Лукьянова. «Я хочу добиться справедливости, как минимум. Я хочу чтоб они за содеянное ответили по закону. А что предусматривает закон в этой ситуации — лишение свободы до 10 лет», — добавила Лукьянова. По словам женщины, на прогулке к ним с мужем подъехала машина из которой вышли двое и и направились к ним. На супруга надели наручники и начали обыск, сама же сургутянка решила дать отпор неизвестным. Но сопротивление было подавлено. «Он меня несколько раз ударил в область виска, потом он меня об капот ударял. Я ударилась и просто потеряла сознание. А потом как он меня бил я не знаю», — пояснила женщина. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, место, где задержали семейную пару, очень часто используется наркоманами для торговли запрещенными веществами через тайники-закладки. Супругов заметил патрульный автомобиль и сообщил о подозрительных людях оперативникам, а те уже действовали согласно инструкциям. После обращение потерпевших следователи СК начали проверку по данному факту. И вот спустя год она завершена. СК не обнаружили в действиях правоохранителей нарушения закона. Сторона защиты, не согласна с этим решением и собирается писать очередную жалобу для возобновления проверки. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские обвиняются в избиении сургутянки. Ее приняли за наркокурьера.