Один из этапов подготовки тюменских мобилизованных — метание гранат. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«В Тюменской области продолжается боевое слаживание военнослужащих. Одно из направлений — огневая подготовка, в том числе — отработка метания гранаты», — сообщает инфоцентр региональных властей.
На видео, опубликованном в telegram-канале инфоцентра, своими впечатлениями от тренировок поделился один из мобилизованных. По словам молодого человека, настроение у военнослужащих боевое.
«Понимаем, куда едем. Надо готовиться, тренироваться. Это самое главное. Внутри адреналин. Командиры у нас молодцы, все доходчиво доносят», — рассказал боец, проходящий подготовку.
Частичная мобилизация стартовала в РФ 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий, так как необходимое число военнослужащих набрано.
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