30 октября 2022
29 октября 2022

Мобилизованных тюменцев учат атаковать противника гранатами. Видео

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Метание гранат — одно из направлений подготовки мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Один из этапов подготовки тюменских мобилизованных — метание гранат. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В Тюменской области продолжается боевое слаживание военнослужащих. Одно из направлений — огневая подготовка, в том числе — отработка метания гранаты», — сообщает инфоцентр региональных властей.

На видео, опубликованном в telegram-канале инфоцентра, своими впечатлениями от тренировок поделился один из мобилизованных. По словам молодого человека, настроение у военнослужащих боевое.

«Понимаем, куда едем. Надо готовиться, тренироваться. Это самое главное. Внутри адреналин. Командиры у нас молодцы, все доходчиво доносят», — рассказал боец, проходящий подготовку.

Частичная мобилизация стартовала в РФ 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий, так как необходимое число военнослужащих набрано.

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Один из этапов подготовки тюменских мобилизованных — метание гранат. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В Тюменской области продолжается боевое слаживание военнослужащих. Одно из направлений — огневая подготовка, в том числе — отработка метания гранаты», — сообщает инфоцентр региональных властей. На видео, опубликованном в telegram-канале инфоцентра, своими впечатлениями от тренировок поделился один из мобилизованных. По словам молодого человека, настроение у военнослужащих боевое. «Понимаем, куда едем. Надо готовиться, тренироваться. Это самое главное. Внутри адреналин. Командиры у нас молодцы, все доходчиво доносят», — рассказал боец, проходящий подготовку. Частичная мобилизация стартовала в РФ 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий, так как необходимое число военнослужащих набрано.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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