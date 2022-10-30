Мобилизованных тюменцев учат атаковать противника гранатами. Видео

31 октября 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Метание гранат — одно из направлений подготовки мобилизованных Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Один из этапов подготовки тюменских мобилизованных — метание гранат. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В Тюменской области продолжается боевое слаживание военнослужащих. Одно из направлений — огневая подготовка, в том числе — отработка метания гранаты», — сообщает инфоцентр региональных властей. На видео, опубликованном в telegram-канале инфоцентра, своими впечатлениями от тренировок поделился один из мобилизованных. По словам молодого человека, настроение у военнослужащих боевое. «Понимаем, куда едем. Надо готовиться, тренироваться. Это самое главное. Внутри адреналин. Командиры у нас молодцы, все доходчиво доносят», — рассказал боец, проходящий подготовку. Частичная мобилизация стартовала в РФ 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий, так как необходимое число военнослужащих набрано.

Один из этапов подготовки тюменских мобилизованных — метание гранат. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В Тюменской области продолжается боевое слаживание военнослужащих. Одно из направлений — огневая подготовка, в том числе — отработка метания гранаты», — сообщает инфоцентр региональных властей. На видео, опубликованном в telegram-канале инфоцентра, своими впечатлениями от тренировок поделился один из мобилизованных. По словам молодого человека, настроение у военнослужащих боевое. «Понимаем, куда едем. Надо готовиться, тренироваться. Это самое главное. Внутри адреналин. Командиры у нас молодцы, все доходчиво доносят», — рассказал боец, проходящий подготовку. Частичная мобилизация стартовала в РФ 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий, так как необходимое число военнослужащих набрано.