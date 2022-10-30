В ХМАО суд обязал «РН-Юганскнефтегаз» устранить нефтяное загрязнение

31 октября 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Компания ликвидировала последствия нефтяного разлива, только после решения суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО суд обязал компанию «РН-Юганскнефтегаз» устранить загрязнение от разлива нефти, произошедшее 4 года назад. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Природоохранная прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила, что на трубопроводе ООО „РН-Юганскнефтегаз“ в границах Тепловского месторождения в Нефтеюганском районе допущен разлив нефтесодержащей жидкости. Загрязнением земель лесного фонда создана угроза пожарной и санитарной безопасности в лесах, нарушены требования земельного и лесного законодательства. Несмотря на допущенный еще в 2018 году разлив, до вмешательства прокуратуры юридическим лицом не принималось мер, направленных на его ликвидацию. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением», — сообщили в ведомстве. Как сообщают в прокуратуре, суд обязал нефтяную компанию разработать проект рекультивации и провести восстановительные работы. Но данный момент исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Земельный участок приведен в надлежащее состояние. Ранее URA.RU сообщало, что в лесах ХМАО нашли разливы нефтяных продуктов. О загрязнении 87 лесных участков сообщила служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.

В ХМАО суд обязал компанию «РН-Юганскнефтегаз» устранить загрязнение от разлива нефти, произошедшее 4 года назад. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Природоохранная прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила, что на трубопроводе ООО „РН-Юганскнефтегаз“ в границах Тепловского месторождения в Нефтеюганском районе допущен разлив нефтесодержащей жидкости. Загрязнением земель лесного фонда создана угроза пожарной и санитарной безопасности в лесах, нарушены требования земельного и лесного законодательства. Несмотря на допущенный еще в 2018 году разлив, до вмешательства прокуратуры юридическим лицом не принималось мер, направленных на его ликвидацию. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением», — сообщили в ведомстве. Как сообщают в прокуратуре, суд обязал нефтяную компанию разработать проект рекультивации и провести восстановительные работы. Но данный момент исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Земельный участок приведен в надлежащее состояние. Ранее URA.RU сообщало, что в лесах ХМАО нашли разливы нефтяных продуктов. О загрязнении 87 лесных участков сообщила служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.