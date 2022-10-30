Конгрессмен США призвал уничтожить РФ любой ценой из-за православия

31 октября 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Россия исповедует традиционные ценности, поэтому она должна быть уничтожена, считает конгрессмен из США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности. Такое мнение выразил конгрессмен США Джейми Раскин. «Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена», — цитирует Раскина Fox News. Он отметил, что Соединенные Штаты просто обязаны выполнить эту цель, не считаясь с той ценой, которую придется для этого заплатить. Ранее сообщалось, что Пентагон вооружает террористические группировки автоматами АК-74 с целью дискредитации России. Также в оборонном ведомстве США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, передает «Национальная служба новостей».

Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности. Такое мнение выразил конгрессмен США Джейми Раскин. «Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена», — цитирует Раскина Fox News. Он отметил, что Соединенные Штаты просто обязаны выполнить эту цель, не считаясь с той ценой, которую придется для этого заплатить. Ранее сообщалось, что Пентагон вооружает террористические группировки автоматами АК-74 с целью дискредитации России. Также в оборонном ведомстве США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, передает «Национальная служба новостей».