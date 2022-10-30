30 октября 2022

Конгрессмен США призвал уничтожить РФ любой ценой из-за православия

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, пасха, прихожане, служба, религия, православие
Россия исповедует традиционные ценности, поэтому она должна быть уничтожена, считает конгрессмен из США Фото:

Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности. Такое мнение выразил конгрессмен США Джейми Раскин.

«Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена», — цитирует Раскина Fox News. Он отметил, что Соединенные Штаты просто обязаны выполнить эту цель, не считаясь с той ценой, которую придется для этого заплатить.

Ранее сообщалось, что Пентагон вооружает террористические группировки автоматами АК-74 с целью дискредитации России. Также в оборонном ведомстве США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, передает «Национальная служба новостей».

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Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности. Такое мнение выразил конгрессмен США Джейми Раскин. «Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена», — цитирует Раскина Fox News. Он отметил, что Соединенные Штаты просто обязаны выполнить эту цель, не считаясь с той ценой, которую придется для этого заплатить. Ранее сообщалось, что Пентагон вооружает террористические группировки автоматами АК-74 с целью дискредитации России. Также в оборонном ведомстве США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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